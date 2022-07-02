Фото: ДЧС Алматы
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Кишечную палочку нашли в озере Сайран в Алматы

На водохранилище Сайран спускают воду из-за обнаруженного в ней болезнетворного микроорганизма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы озвучил результаты анализа проб воды, отобранных на водохранилище Сайран. Выявлено превышение уровня нормы лактоположительных кишечных палочек. Принято решение спустить воду на водохранилище в полном объеме.

«Полный спуск воды займет около двух-трех дней. Просим алматинцев и гостей города воздержаться от купания в ближайшие дни. Для определения источника загрязнения и принятия соответствующих мер создана рабочая комиссия из числа специалистов районных акиматов (Алмалинский, Ауэзовский), Департамента полиции, районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля, ДЧС и экологов», – отметили в ДСЭК Алматы.

Согласно информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, на данном этапе дополнительные специальные методы биологической и химической очистки дна водохранилища не требуются. Сайран будет наполнен водой после выявления источника загрязнения и завершения работы специальной комиссии.

 

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