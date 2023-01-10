Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном

Китай с первой декады января 2023 года снимает ограничительные и карантинные меры на казахстанско-китайском участке государственной границы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Казахстана.

Фото: пресс-служба Минфина РК

Китай намерен вернуться в допандемийный формат перевозок и принимать автомобили с возможностью въезда на свою территорию. При этом водители обязаны иметь визы, тесты ПЦР, а их машины должны соответствовать международным стандартам, акцентировали в Минфине.

«Впоследствии снятия ограничений на границе требования к характеристикам автотранспортных средств, которые ранее были установлены китайской стороной, привели к недовольству ряда участников внешнеэкономической деятельности, которые во время действия жестких требований к автотранспортным средствам понесли определенные расходы по их переоборудованию», – констатировали в ведомстве.

9 января 2023 года в пункте пропуска «Калжат» Комитет государственных доходов Минфина провел рабочее совещание с Пограничной службой КНБ РК, местными исполнительными органами и перевозчиками, разъяснив порядок прохождения таможенных процедур и пересечения госграницы.