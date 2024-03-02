Китайские тайконавты успешно завершили выход в открытый космос

Наука
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Китайские тайконавты Тан Хунбо и Цзян Синлинь провели успешный выход в открытый космос с борта национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило в субботу Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA), передает Kazpravda.kz

Фото: habr.com

По данным управления, на которое ссылается Интерфакс, тайконавты провели снаружи станции 8 часов, в течение которых занимались ремонтом солнечных батарей, установленных на модуле "Тяньхэ", и устраняли ущерб, нанесенный батареям мелким космическим мусором.

На станции им ассистировал третий член экипажа -Тан Шэнцзе, который управлял роботизированной рукой-манипулятором.
По завершении работ тайконавты вернулись в шлюзовой отсек модуля "Вэньтянь". Выход в открытый космос был признан полностью успешным.

Этот выход стал вторым для действующего экипажа - первый был осуществлен в декабре прошлого года.
Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше

Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет порядка 10 лет.

В состав действующего экипажа станции входят три члена экипажа корабля "Шэньчжоу-17": Тан Хунбо, Тан Шэнцзе и Цзян Синлинь. Они прибыли на "Тяньгун" в октябре этого года и будут работать на орбите полгода.
 

#Китай #космос #тайконавты

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