В мире Кладбище для атеистов открыли в Швеции

В городе Бурлэнге (Швеция) появилось кладбище, предназначенное для нерелигиозных людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на

lenta.ru.



Создать погост предложил преподаватель Джозеф Эрдем (Josef Erdem). Он объяснил инициативу тем, что люди должны самостоятельно решать, как будет выглядеть надгробие. Мужчина обратился к представителям крупнейшей христианской церкви в Швеции, которые одобрили проект.



Отмечается, что на территории также могут быть установлены памятники с религиозной символикой, однако само кладбище от нее воздержится. Пока что погост пуст, но несколько человек уже заинтересовались покупкой участков.



Согласно информации СМИ, в 2015 году Швеция, уступая Китаю, занимала второе место по доле нерелигиозных граждан.



