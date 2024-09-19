Класс кадетов полиции открыли в Алматы

Это не первый подобный класс в системе городского образования, открывающийся в этом году, но первый в нашем районе, находящийся на территории микрорайона, с символическим названием "Жас канат".

Как известно, 2024 год министерством внутренних дел, был объявлен годом "Патриотизма и мужества", и в рамках его проведения был открыт "Уголок Славы" в одной из школ, следующим шагом стало нынешнее создание класса юных помощников полиции.

"Сила и доброта, оказание помощи людям, уважение родителей и старших, и, главное в вашем возрасте, хорошо учиться и быть прилежными во всех делах"- с таким напутствием к учащимся выступил Председатель Совета ветеранов полиции при Департаменте полиции г. Алматы, генерал-майор Асыл-Кеней С. Байболов. С ним согласилась и директор школы-гимназии Айжан Касымова, пригласив детей в мир знаний и воспитания чувства ответственности перед обществом.

После принятия присяги "юными помощниками полиции", с напутственным словом и поздравлением от имени Управления полиции Турксибского района, выступила заместитель начальника УП подполковник полиции Асель Касымханова :

"Открывая этот класс, мы уверены, что его ученики будут достойно нести звание "юного полицейского", прилежно учиться, помогать слабым, любить свою Родину и прийти к правильному решению в выборе жизненного пути. Человек не рождается героем, его героем делает время и поступки, для страны, для общества, для людей - говорил Бауржан Момыш-улы".

Администрации школы-гимназии было вручено "Благодарственное письмо" от Департамента полиции города Алматы, в знак уважения к педагогическому коллективу за огромный труд в воспитании подрастающего поколения, ведь именно им, как неоднократно подчеркивает наш Президент, предстоит и дальше вести страну к новым свершениям, укрепляя и отстаивая её независимость и безопасность.