Класс кадетов полиции открыли в Алматы

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Вчера управлением Турксибского района Департамента полиции города Алматы, совместно с администрацией школы - гимназии 211, был открыт класс кадетов полиции "Жас сакшы" -"Молодая гвардия"

Это не первый подобный класс в системе городского  образования, открывающийся в этом году, но первый в нашем районе, находящийся на территории микрорайона, с символическим названием "Жас канат".

Как известно,  2024 год министерством внутренних дел, был объявлен годом "Патриотизма и мужества", и в рамках его проведения  был открыт "Уголок  Славы" в одной из школ, следующим шагом стало нынешнее создание  класса юных помощников полиции.

"Сила и доброта, оказание помощи людям, уважение  родителей и старших, и, главное в вашем возрасте, хорошо учиться и быть прилежными во всех делах"- с таким напутствием  к учащимся выступил Председатель Совета ветеранов полиции при Департаменте полиции г. Алматы, генерал-майор Асыл-Кеней С. Байболов. С ним согласилась и директор школы-гимназии Айжан Касымова, пригласив детей в мир знаний и воспитания чувства ответственности перед обществом.

После принятия присяги "юными помощниками полиции", с напутственным словом и поздравлением от имени Управления полиции Турксибского района, выступила заместитель начальника УП подполковник полиции Асель Касымханова :

"Открывая этот класс, мы уверены, что его ученики будут достойно нести звание  "юного полицейского", прилежно учиться, помогать  слабым, любить свою Родину и прийти к правильному решению в выборе жизненного пути. Человек не рождается героем, его героем делает время и поступки, для страны, для общества, для людей - говорил Бауржан Момыш-улы".

Администрации школы-гимназии  было вручено "Благодарственное письмо" от Департамента полиции города Алматы, в знак уважения к педагогическому коллективу за огромный труд в воспитании подрастающего поколения, ведь именно им, как неоднократно подчеркивает наш Президент, предстоит и дальше вести страну к новым свершениям, укрепляя и отстаивая её независимость и  безопасность.

#Алматы #кадет

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