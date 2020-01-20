Классик и реформатор

Постижение идей Абая и его концептуальной формулы «полноценная личность» очень значимо для общества.

Мероприятия, посвященные такой важной для всей страны дате, проходят и в Таразском государственном педагогическом университете. Проведение недель Абая и поэтических состязаний «Абайға арнау» – конкретный шаг в пропаганде творчества великого мыслителя. Студенты университета выражают свои мысли и делятся взглядами по изучению наследия поэта через средства массовой информации, внося свой скромный вклад в модернизацию общественного сознания. К тому же в университете открылась аудитория нового типа, которой присвоено имя Абая Кунанбаева.

Сегодня формирование научно-методологической системы образования современного образца, основанной на патриотически-гуманистических идеях учения Абая «О полноценном человеке», становится национальным брендом отечественной педагогики и рассматривается в нашем учебном заведении как основная задача.

Главный принцип Таразского государственного педагогичес­кого университета – воспитание патриотов через изучение наследия Абая с учетом современных требований.