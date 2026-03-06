В рамках повестки тренинга, который проводится в столице рес­публики впервые, было включено информирование национальных компаний и бизнес-структур о международных требованиях к климатическим проектам. Участники мероприятия, в том числе представители Министерства экологии и природных ресурсов, НПП «Атамекен», ассоциации KAZENERGY, FAO в Казахстане, международных финансовых институтов и экспертного сообщества, обсудили ключевые воп­росы развития международных углеродных рынков и механизмов реализации статьи 6 Парижского соглашения.

Также рассмотрены примеры реализации механизмов Киотского протокола, текущая динамика добровольных и регулируемых углеродных рынков и готовность Казахстана к исполнению положений статьи 6 с интеграцией соответствующих механизмов в обновленные национальные климатические обязательства (ОНУВ 3.0).

Директор департамента по климатической политике Министерства экологии и природных ресурсов РК Сауле Сабиева, открывая дискуссию, отметила, что Казахстан последовательно выстраивает национальную сис­тему регулирования углеродных рынков.

– Сегодняшняя тема, посвященная вопросам климатического финансирования и реализации проектов в рамках различных рыночных механизмов статьи 6 Парижского соглашения, является особенно актуальной. Это связано с тем, что в настоящее время министерство активно работает над претворением в жизнь решений, принятых по итогам конференции в Баку, где обсуждались практические механизмы внедрения статьи 6 Парижского соглашения, – сказала представитель МЭПР РК.

В свою очередь член Совета по зеленой экономике при Президенте РК, директор НОЦ «Зеленая академия» Бахыт Есекина подчеркнула, что переход к низкоуглеродной экономике в Казахстане – вопрос, требующий времени и взвешенных решений.

– Казахстан принял на себя обязательства по снижению выб­росов парниковых газов на 15 процентов от уровня 1990 года и 25 – при поддержке природных инвесторов. Однако в рамках обновленных обязательств Министерство экологии и природных ресурсов предложило новую задачу – снизить уровень выбросов на 17 процентов к 2035 году. Это колоссальная задача для нас, учитывая сырьевую направленность отечественной экономики и развитие добывающих отраслей, – пояснила Бахыт Есекина.

Эксперт по декарбонизации Французского альянса (общественной организации правительства Франции) Георгий Сафонов акцентировал внимание на требованиях глобальных рынков.

– Международные углеродные рынки становятся более структурированными и предъявляют высокие требования к качеству проектов. Казахстан обладает значительным потенциалом в энергетике, лесном хозяйстве и природных климатических решениях, однако для успешного выхода на внешние рынки необходимо строгое соблюдение стандартов мониторинга, отчетности и верификации, – подчеркнул эксперт.

Поделилась своим видением и руководитель рабочей группы по внесению изменений в экологическое законодательство, депутат Мажилиса Парламента РК Ажар Сагандыкова.

– Говоря об углеродной нейтральности, нужно понимать, что речь идет об общей мировой тенденции. И есть вопросы, на которые еще не получены ответы. К примеру, организация торговли углеродными квотами. Это ведь не только достижение нейтральности, но и возможность зарабатывать, поэтому важно развивать углеродные рынки. В этой связи в Парламенте рассматривается ряд поправок в Экологическом кодексе, призванных усилить действенность статьи 6 Парижского соглашения и позволяющих отечественным компаниям выйти на мировой углеродный рынок, – разъяснила депутат.

По ее словам, работа над поправками в Экологический кодекс должна закончиться к 1 июля.

Отдельное внимание участников семинара-тренинга было уделено роли аграрного сектора и устойчивого управления земельными ресурсами.

– Сельское хозяйство и управление земельными ресурсами обладают значительным потен­циалом по сокращению выбросов и увеличению поглощения углерода. Важно, чтобы климатические проекты в этих направлениях соответствовали международным требованиям и одновременно обеспечивали социально-экономическую выгоду, – отметила координатор программ FAO в Казахстане Жаныл Бозаева.

Также эксперты представили практические инструменты разработки климатических проектов, включая подготовку проектной документации (PIN, PDD), про­цедуры валидации и верификации, определение базовой линии и требования к экологической целостности проектов. Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом между участниками и в будущем призвано способствовать дальнейшему развитию климатических проектов и привлечению инвестиций в низко­углеродное развитие Казахстана.