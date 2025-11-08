Климат-контроль для кормовых культур

Сельское хозяйство
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Регион, делая шаг к транс­формации агропромышленного комплекса, запус­кает инвестиционный проект в Кербулакском районе. Инициатива направлена на обеспечение кормами животноводческого сектора на фоне формирующегося кластера по глубокой переработке мяса КРС.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аким области Бейбит Исабаев лично ознакомился с ходом осуществления данного проекта, подчеркнув его значение для региональной экономики. На первом этапе силами ТОО «Агрохолдинг «Жетысу» будет соз­дана надежная кормовая база. С этой целью в Жоламанском массиве Кербулакского района на площади в тысячу гектаров будет внедрена технология дож­девального орошения.

На этих землях посеют такие культуры, как люцерна, кукуруза на зерно, ячмень и пшеница. Они станут основой рациона для скотопоголовья будущих животноводческих комплексов. Сейчас ведутся работы по прокладке к массиву сетей электро- и водоснабжения. Главным элементом инфраструктуры станут четыре резервуара общей емкостью 147 тыс. кубических метров, строительство которых планируется следующей весной.

Товарищество имеет парк из 25 единиц сельскохозяйственной техники, включающей тракторы, фронтальные погрузчики, комбайны, грузовые автомобили, а также разнообразное навесное и прицепное оборудование, что, как считают в областном акимате, свидетельствует о серьезнос­ти подхода к осуществлению проекта.

Общий объем инвестиций в этот трехэтапный проект – 5,1 млрд тенге. Важным фактором успешности выступает господдержка: большая часть затрат на внедрение водосберегающих технологий будет просубсидирована, что станет существенным подспорьем для инвесторов.

Как отметил представитель ТОО «Агрохолдинг «Жетысу» Данияр Салимбаев, для создания откормочной площадки в первую очередь нужны качественные корма, их они намерены заготавливать сами. Это решение позволит контролировать качество и себестоимость продукции, обеспечивая стабильное и устойчивое развитие производства мяса. Дальнейшие этапы проекта предусматривают создание крупной откормочной площадки, рассчитанной на пять тысяч голов КРС.

Но амбиции ТОО «Агрохолдинг «Жетысу» простираются дальше, до организации глубокой переработки мяса – от первичной разделки до выпуска готовой продукции, ориентированной на экспорт.

По словам Данияра Салимбае­ва, на предприятии будут установлены автоматизированные системы. Намечено создание необходимой холодильной и логистической инфраструктуры для эффективного хранения и транспортировки готовой продукции, соответствующей меж­дународным стандартам.

Аким области Бейбит Исабаев подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание расширению использования водосберегающих технологий и развитию переработки сельскохозяйственной продукции.

– Это позволит предприятиям региона перейти от сырьевой модели к полному циклу производства, а также создать новые рабочие места, – отметил аким.

В целом по области Жетысу на сегодняшний день сберегающие технологии уже применяются на значительной орошаемой площади – 36,1 тыс. га. Из них 14,1 тыс. приходится на капельное орошение, а 22 тыс. – на дож­девальное. Проект ТОО «Агрохолдинг «Жетысу» органично вписывается в эту стратегию, становясь еще одним примером устойчивого развития областного агропромышленного комплекса.

#регионы #проект #инвестиции #АПК #корма

