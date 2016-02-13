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Клин – клином

Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
Лично мне повезло с помощью нетрадиционной медицины избавиться от болей и «прострелов» в пояснице. В обиходе эту хворь называют радикулитом. Бывало, «вступит» в поясницу – падаешь и пошевелиться не можешь, ибо сразу пронизывает жуткая боль. Вызываешь «скорую», тебе ставят несколько уколов, так называемую «блокаду», но предупреждают, что это разовая мера, а не излечение. Просто боль отходит, словно за угол, а ты чувствуешь, будто она тебя караулит.

Перечитал массу литературы по теме, прошел обследование. Картина получается такая. Со временем позвоночник «садится», и где-то в наиболее слабом месте межпозвонковый диск способен из-за давления на него выталкиваться из своего места. Это может произойти как при тяжелой нагрузке, так и при неудачной позе сидения и даже лежания. В такой неправильной позе диск «прикусывается» позвонками и начинает отекать. Поскольку с годами мы не молодеем, шансы на восстановление позвоночника призрачны. Есть такая поговорка: «Клин клином вышибают». Обычно в случае с позвоночником советуют тренировать его физическими упражнениями на укрепление мышц поясницы: дескать, они станут поддерживать поясничный отдел в правильном положении. Когда-то я увлекался силовыми видами спорта, ворочал на подработках стокилограммовые мешки кубинского сахара… Мало? Перекапывал две дачи. Но стал замечать, что после таких «тренировок» получаю только обострение болезни. Уже поднять полтазика воды в бане было проблемой.
И тут познакомился с Николаем. Он из корейцев, давно переехавших в Советский Союз из Китая. Имеет спортивное образование. Его покойный ныне отец практиковал восточную медицину. В доме до сих пор хранятся медицинские книги на корейском и китайском языках, атласы человеческого тела с указанием множества точек, отвечающих за самочувствие. Я никогда не видел его отца и не слышал, каким он слыл лекарем. Но Николай перенял какой-то опыт от родителя. В первую очередь, легендарное иглоукалывание. И предложил продемонстрировать эффект на мне.

Сразу скажу: ничего путного из этого не вышло. Поясница продолжала невозмутимо болеть. Собственно, я ни на что особо и не рассчитывал. До этого меня как-то прихватило в командировке в Алматы, и мне посоветовали штатного иглотерапевта одного из санаториев, тоже корейца. И тогда эффект лечения был нулевой.
Но после этого Николай предложил мне сделать прижигание какой-то поджигаемой на коже травкой. Я подумал… А что теряю? Будут волдыри? Так они скоро заживут практически без следа. Боль и близко не сравнить с поясничной. И очень уж уверенно Николай убеждал.

Короче, скоро я лежал голой спиной вверх, и от моего тела поднимались струйки дыма. Щепотки травы тлели поверх тех мест, где наиболее остро прощупывалась поясничная боль. Теперь ее как бы заглушало собой ощущение ожога. Помню, еще подумал: вот это и есть «клин клином»? Когда одна боль просто отвлекает от другой, уже измотавшей тебя? Однако через несколько сеансов вдруг почувствовал, как в позвоночнике что-то шевельнулось, и поясничная боль исчезла! Спало мышечное напряжение, охватывавшее весь торс, я смог распрямиться и облегченно вздохнуть.

Как я себе представляю, никакой мистики, «отпугивания» болезни тут нет. Ожог образует волдырь, а организм запускает свой механизм заживления раны. Диск отстает от нерва, входит в свое «законное» место (что я и почувствовал), – все, на этом приступ заканчивается. Не знаю, прав я или нет, но результат вполне устраивал. С тех пор при каждом приступе я направлялся к Николаю. Даже будучи в соседней России, бросал все дела, кое-как умещался за руль и мчал в Костанай. Молил Бога, чтобы Николай был дома.
В принципе, можно было обратиться и к врачам. Как-то я даже ходил на серию уколов в больницу. Делала их не медсестра, а один из ведущих врачей, чуть ли не в позвоночник, поближе к диску, и строго предупреждал, чтоб я не шевельнулся при этом. Врать не буду, неплохо помогало. Но и напрягало тоже. Все-таки волдырь на коже – это не игла в позвоночнике.

Постепенно приступы стали случаться реже. Сейчас вот уже несколько лет я не чувствую никаких неудобств в пояснице. Правда, и дачную «терапию» прекратил. Говорят, «движение – это жизнь». Так-то оно так, но нетрудно и предположить, что движение движению рознь. Все-таки лопаты и тяжелые мешки – не самые оптимальные «спортивные снаряды».

Я не единственный пациент у Николая. Видел у него и других страдальцев. Хотя не могу сказать, чтобы у дома собирались очереди, толпы, стояло много машин. И дом-то примечателен тем, что самый маленький в округе. Фамилию его не называю – в мои планы не входит делать рекламу. И есть еще одна причина. Не секрет, что практически любое лечение стоит каких-то денег. Даже в государственной клинике вам выпишут рецепт на покупку каких-то лекарств или порекомендуют купить какие-то принадлежности. А в частном порядке вас принимает на своей жилплощади человек, который, помимо таланта и труда, расходует материалы, порой дорогостоящий импорт.
Однажды деятельностью Николая заинтересовались «органы». Мой лекарь получил повестку из суда. Я направился с ним в качестве свидетеля со стороны «обвиняемого». Дело закончилось тем, что… не началось. Судья через секретаря передал нам, чтобы уходили восвояси, он не видит повода для рассмотрения. Все хорошо, что хорошо кончается, но лучше бы работа лекаря не омрачалась подозрениями.

В Казахстане сотня проживающих национальностей представляет сто культур не только бытовых, музыкальных, песенно-танцевальных, но и прикладных, в том числе медицинских. Это же колоссальное богатство – от кумысолечения до иглоукалывания, от применения трав до лечения пантами. И так далее. Наверное, не надо возводить никакую из медицин, включая официальную, в абсолют, тем более в предмет иррационального поклонения. А следует из колоссального многообразия выбирать подходящее тебе, руководствуясь советами умных людей и, главное, собственным самочувствием.

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