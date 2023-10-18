Клозет без света и воды

Второй месяц подряд мобильная группа, созданная при Антикоррупционной службе Алматинской области, занимается общественным мониторингом наиболее острых проблем, волнующих местных жителей. В ее состав вошли гражданские активисты, блогеры, депутаты масли­хатов, представители госор­ганов и молодежных ресурсных цент­ров. Волонтеры объехали свыше тридцати населенных пунк­тов, провели сотни встреч с гражданами. В числе обсуждаемых тем – вопросы трудоустройства, состоя­ния автодорог, газификации сел, выделения субсидий, а также судебные споры.

Недавно в местных социальных пабликах разместили видеоролики, жестко критикующие состояние туристической инфраструктуры региона. Волонтеры вместе с сотрудниками Антикора решили проверить достоверность опубликованных данных, для чего совершили объезд популярных туробъектов.

Мониторингу подверглись озера Кольсай, Кайынды и Иссык, где в последнее время наблюдается резкое увеличение туристического потока. Как сообщил­ директор Государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» Елнур Ахметов, с начала текущего года здесь побывало около 250 тыс. человек, что примерно втрое больше, чем было несколько лет назад. Толчок развитию внутреннего туризма, считает эксперт, дала неблагополучная эпидемиологическая ситуация во время пандемии, когда многие казахстанцы, не имея возможности выехать за границу, обратили внимание на красоту родного края.

Между тем участники рейда выявили, что при въезде на территорию нацпарка его сотрудники принимают наличные деньги в качестве оплаты экологического сбора. По оценкам специалистов туриндустрии, такое положение дел ведет к непрозрачности целевого использования средств, иначе говоря – к коррупционным рискам.

Больше всего проверяющих возмутило состояние уборных. На момент проверки не функцио­нировали четыре из них, в том числе модульный туалет, приобретенный в 2022 году акиматом Кегенского района за 11,4 млн тенге (!). В суперсовременном клозете не было света и воды.

По словам сотрудника областной Антикоррупционной службы Елнара Игиликова, санузлы нацпарка переданы в обслуживание частным аутсорсинговым компаниям, однако те не справляются с возложенной на них задачей. Вызывает критику и вопрос ценообразования на аренду лодок, катамаранов, конные прогулки, услуги фотографов. Туристы часто жалуются на непомерно высокие тарифы.

Взору мобильной группы предстала разбитая дорога от села Саты до озера Кайынды – чуда природы, где деревья возвышаются прямо над водной гладью. Уже много лет туристы, в том числе зарубежные, вынуждены преодолевать 12 км бездорожья, чтобы увидеть эту красоту. Причем на легковом авто шансов добраться до озера нет – только на джипе либо уазике. Есть надежда, что власти займутся, наконец, решением этого вопроса, ведь уже заасфальтированы подъездные пути к расположенным недалеко от этих мест Чарынскому каньону и озеру Кольсай-1.

Негативное впечатление от увиденного попытался сгладить представитель областного управления туризма Аркау Шантаев. По его информации, сегодня в нацпарках региона развернулась масштабная работа по строительству инфраструктуры. В частности, открылись четыре визит-центра, на Кольсайских озерах обустраивают пешеходные тропы, установят пирс, беседки, скамейки. Намечены планы по благоустройству Талгарского и Тургеньского ущелий, музея-заповедника «Таңбалы».

Тем не менее волонтеры признали, что выявленные в ходе рейда недочеты и нарушения портят имидж Алматинской области, позиционирующей себя флагманом отечественной отрас­ли туризма. По итогам мониторинга в адрес местных властей и нацпарков будет направлен ряд рекомендаций. В их числе – разработка комплексного плана развития туристической сферы и обновления инфраструктуры, включая строительство автодорог и обеспеченность туробъектов санузлами.