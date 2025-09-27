Таким образом, Казахстан располагает вторыми по величине достоверно подтвержденными разведанными запасами урана в мире. При этом 67% запасов пригодны для добычи самым низкозатратным методом – подземного скважинного выщелачивания (ПСВ).

Технология ПСВ обладает существенными преимуществами перед традиционными (шахтным и карьерным) способами добычи как с точки зрения затрат, так и в плане экологии, поскольку не требует извлечения рудной массы на поверхность.

Как отмечается в Национальном энергетическом докладе-2023, Казахстан с начала 2000-х годов нарастил объемы добычи урана в двенадцать раз. Национальная компания «Казатомпром» занимает лидирующие позиции в глобальной добыче природного урана, обеспечивая порядка 40% мирового объема.

В республике развиваются высокие переделы ядерно-топливного цикла. Важным достижением в сфере производства ядерного топ­лива стал выход на проектную мощность в 200 тонн обогащенного урана на заводе ТОО «Ульба-ТВС». Таким образом, отмечают в Агентстве РК по атомной энергии, в стране сформированы ключевые предпосылки для начала развития ядерной энергетики.

– За прошедшие годы – а наша атомная промышленность свою историю начала в далеких 40-х годах прошлого века – в республике сформировался прочный кадровый потенциал как в атомной сфере, так и в традиционной энергетике. При этом подготовка необходимых специалистов продолжается и усиливается, включая развитие профильного образования и накопление прак­тического опыта в рамках как национальных, так и международных программ, – подчеркнул председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

По его словам, сегодня ведется подготовка квалифицированных кадров для атомной отрасли по 18 образовательным программам, связанным с физикой, энергетикой, электротехникой, горным инжинирингом. Обучение осуществляется как в отечественных университетах (ВКТУ им. Д. Серикбаева, ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби, АУЭС им. Г. Даукеева, ВКУ им. С. Аманжолова и Государственном университете им. Шакарима), так и в рамках сотрудничества с ведущими зарубежными вузами, специализирующимися на ядерных технологиях.

Осуществляются несколько профильных образовательных прог­рамм с возможностью получения двойного диплома (ядерная физика, ядерная инженерия, ядерная физика и атомная энергетика, теоретическая ядерная физика). Будут выделены гранты на обучение по зарубежным программам. Также запланировано прохождение практики и стажировок на действующих АЭС. В период с 2011 по 2025 год в казахстанских вузах по ядерным специальностям подготовлено около двух тысяч человек.

– Казахстан располагает научно-исследовательскими институтами в лице Национального ядерного центра (НЯЦ РК) и Института ядерной физики (ИЯФ), в которых работают высококвалифицированные специалисты в сфере атомной отрасли. Эти отраслевые научные учреждения имеют многолетний успешный опыт безопасной экс­плуатации трех исследовательских ядерных установок. На базе НЯЦ РК благоприятно функцио­нируют два исследовательских реактора, предназначенных для эксперимен­тов по обеспечению ядерной безо­пасности. Поскольку элементы управления исследовательского реактора схожи с управлением его промышленного аналога, можно с уверенностью сказать, что на данный момент планомерно ведется подготовка кадров для будущей АЭС, – отметил глава агентства.

Важно и то, что НЯЦ РК в течение многих лет принимает на долговременное хранение твердые радиоактивные отходы и отработанные источники ионизирующего излучения. Вместе с тем у данной структуры имеется опыт обращения с отработанным ядерным топ­ливом. Такое топливо реактора БН-350 (из Актау) хранится на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона на базе НЯЦ РК под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В ИЯФ функционируют один исследовательский реактор и три учебных центра. В учебном центре по радиационной безопасности готовят дозиметристов; по ядерной и физической безопасности – кад­ры, обеспечивающие ядерную физическую безопасность АЭС, исследовательских реакторов, урано­добывающих предприятий и заводов, производящих топ­ливные элементы для атомных реакторов. И наконец, в учебном центре по неразрушающим методам контро­ля обучают дефектоскопистов по визуальному, радио­графическому, ультразвуковому и капиллярному контролю. Эти методы широко используются при обследовании оборудования АЭС.

Казахстан является участником Конвенции по ядерной безопас­ности, Объединенной конвенции о безопасном обращении с отработанным топливом и радиоактивными отходами, Конвенции о физической защите ядерного материала, Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиа­ционной аварийной ситуации, Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.

По словам Алмасадама Саткалие­ва, в условиях роста пот­ребности в надежных и экологически чистых источниках энергии именно ядерная энергетика может стать одной из ключевых составляющих энергетической системы страны. Сегодня на фоне глобальных вызовов, таких как изменение климата, необходимость декарбонизации и обеспечения энергетической безопасности, Казахстан принял решение о строи­тельстве собственной АЭС.

Это позволит не только диверсифицировать энергетический баланс республики, но и повысить конкурентоспособность национальной экономики, укрепив позиции республики как ведущего игрока на мировом ядерном рынке.

– Атомная отрасль – одна из ключевых, стратегически важных, успешных и высокотехнологичных отраслей экономики Казахстана, и в этом заслуга высоко­квалифицированных рабочих, инженеров, физиков-ядерщиков, проектировщиков, ученых, педагогов, ветеранов – всех тех, кто посвятил свою жизнь служению атому, – подчеркнул в поздравительной речи по случаю профессионального праздника Алмасадам Саткалиев. – Сегодня отечественная атомная промышленность демонстрирует высокие темпы роста. Совершаются научные открытия, ядерные технологии улучшают качество жизни и здоровье казахстанцев. На отрасль возлагаются большие надежды, ведь индустриализация немыслима без наращивания источников зеленой энергетики.

От имени агентства руководитель поздравил всех работников атомной промышленности с профессиональным праздником, поблагодарил за ежедневный добросовестный труд, преданность делу и неутомимое стремление сделать мир лучше.