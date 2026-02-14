В Алматы прошло заседание национальной эксперт­ной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Конституционная реформа: трансформация и будущее государства». Мероприятие было организовано Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК и Институтом философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

Участие в обсуждении приняли представители экспертного, академического, гражданского сообществ. Модератором выступила заместитель директора КИСИ Алуа ­Жолдыбалина. Дискуссия в рамках площадки сосредоточилась на ключевых аспектах конституционной реформы, их потенциальном влиянии на работу государственных институтов, систему госуправления и дальнейшее развитие страны.

Выступая на встрече, директор КИСИ Жандос ­Шаймарданов подчеркнул, что проект Основного закона стал результатом глубокой профессиональной экспертизы и широкого общественного диалога. Как член Конституционной комиссии, он отметил высокий уровень транспарентности ее работы: в ходе открытых заседаний, транслировавшихся в прямом эфире, было рассмотрено более 10 тыс. предложений граждан.

– Современный этап конституционного развития Казахстана знаменует переход к принципиально новой модели человекоцентричного государства. В преамбуле права и свободы человека закреплены как высший приоритет и смысловой стержень Основного закона. Категории Справедливости, Закона и Порядка, а также бережного отношения к природе получили прямой конституционный статус, что формирует новые ориентиры для правоприменительной практики, – отметил директор КИСИ.

Он также подчеркнул, что ряд ключевых положений стал прямым ответом на запросы гражданского общества. По инициативе общественности в текст включены нормы о статусе национальной валюты – тенге, закреплены механизмы ответственности органов власти, включая гарантии компенсации вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием государственных структур.

Генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова обратила внимание на конституционное закрепление светского характера образования, что важно для укрепления правового государства. Система образования, по ее мнению, должна оставаться нейтральной и открытой средой, где приоритет отдается научному знанию, академической свободе и развитию критического мышления.

– В современных условиях именно образование и наука формируют интеллектуальный потенциал нации, способствуют инновационному развитию и повышению конкурентоспособности страны. Конституционное закрепление этих принципов обеспечит устойчивость образовательной политики, защиту прав обучающихся и преподавателей, а также создаст условия для развития научных исследований, – считает спикер.

Мнением по проекту новой Конституции в ходе заседания поделился директор центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

По его словам, разработку проекта новой Конституции можно расценивать как логичное продолжение курса Президента на политическую модернизацию. Он напомнил, что еще 6 сентября 2019 года на первом заседании Национального совета общественного доверия Глава государства обозначил последовательность и поэтапность реформ.

– Новая Конституция будет принята на республиканском референдуме. Тем самым процесс развития казахстанского общества и государства выходит на новый уровень, качество которого во многом будет зависеть от участия большинства граждан и взаимодействия между ними и государством, – добавил Андрей Чеботарев.

Декан юридического факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби Уалихан Ахатов обратил внимание, что одной из важных конституционных новелл является создание Халық Кеңесі, призванного стать «золотым мостом» между народом и государством.

– Обращения и предложения граждан будут рассматриваться с правовой точки зрения, оформляться посредством соответствующих механизмов и направляться в уполномоченные органы. Это соответствует концепции «слышащего государства», – отметил Уалихан Ахатов.

Председатель Гражданского альянса Алматы Кайыржан Абдыхалыков со своей стороны подчеркнул важность того, что наряду с правом законодательной инициативы Халық Кеңесі получит конституционный статус.

Руководитель Центра сравнительных политических исследований ИФПР Айдар Амребаев подчеркнул открытость и инклюзивность процесса разработки проекта новой Конституции. Это, по его мнению, придает новой редакции Основного закона подлинно народный характер.

В завершение дискуссии участники сошлись во мнении, что проект новой Конституции отражает не только институциональные изменения, но прежде всего обновление ценностной основы государственности. Человекоцентричность, приоритет прав и свобод, светскость, развитие науки и инноваций формируют курс зрелого государства.