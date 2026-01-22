Фото: МКИ

В столице состоялась встреча заместителя Премьер-министра-министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с глобальным директором Yango Group Даниилом Шулейко и руководителем Yandex Qazaqstan Тимуром Шалекеновым, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития креативных индустрий в Казахстане и возможности расширения сотрудничества между государством и одной из ведущих международных технологических компаний.

Аида Балаева отметила значимую роль Yandex Qazaqstan в развитии цифровых и креативных экосистем, а также вклад компании в поддержку талантов и инновационных проектов.

Особое внимание было уделено деятельности Фонда развития креативных индустрий. Были представлены ключевые направления работы Фонда, включая акселерацию и инкубацию проектов, девелопмент креативных инициатив, развитие инфраструктуры и продвижение казахстанских креативных продуктов на международные рынки. В этом контексте обсуждалась возможность участия Yandex Qazaqstan в качестве стратегического партнёра Фонда.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в выстраивании долгосрочного и системного партнерства, а также готовность к совместной проработке практических механизмов взаимодействия в сфере креативной экономики и цифровых технологий.