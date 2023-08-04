КНБ задержал очередного сотрудника госкорпорации "Правительство для граждан"

Руководителя филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» арестовали в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Фото: пресс-служба КНБ РК

27 июля 2023 года Департамент КНБ по Акмолинской области в результате оперативно-следственных мероприятий при координации прокуратуры с привлечением Национальной гвардии задержал одного из руководителей местного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«Он подозревается в незаконном изменении из корыстных побуждений сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана.

ДКНБ проводит досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 206 УК РК (неправомерное уничтожение или модификация информации)», – детализировали в комитете.

В отношении подозреваемого суд города Кокшетау санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, 27 июля этого года КНБ по подозрению в коррупции задержал директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Абайской области.