КНБ задержал очередного сотрудника госкорпорации "Правительство для граждан"

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Руководителя филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» арестовали в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана. 

Фото: пресс-служба КНБ РК

27 июля 2023 года Департамент КНБ по Акмолинской области в результате оперативно-следственных мероприятий при координации прокуратуры с привлечением Национальной гвардии задержал одного из руководителей местного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«Он подозревается в незаконном изменении из корыстных побуждений сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана.

ДКНБ проводит досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 206 УК РК (неправомерное уничтожение или модификация информации)», – детализировали в комитете.

В отношении подозреваемого суд города Кокшетау санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, 27 июля этого года КНБ по подозрению в коррупции задержал директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Абайской области.

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