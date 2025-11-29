Масштабное событие объединило издательства, писателей, переводчиков и представителей литературного сообщества из восьми стран. На три дня Туркестан стал центром притяжения для любителей книги, местом, где встретились традиции и современные тенденции литературного мира тюркоязычных стран.

В этом году свою продукцию представили около 50 издательских домов, научно-образовательных центров и полиграфических предприятий из Турции, Узбекистана, Монголии, Азербайджана, Кыргызстана, России и Казахстана. Гостям­ ярмарки стали доступны новинки художественной, научно-популярной и детской литературы.

Организаторами выставки выступили издательство «Фолиант» и международная организация ТЮРКСОЙ при поддержке акимата Туркестанской области. Главная миссия мероприятия – прививать детям и подросткам любовь к книге, развивать семейное чтение, а также укреплять культурное и духовное взаимодействие тюркских стран.

Открывая выставку, заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев отметил важность форума в продвижении общих ценностей и культурного наследия:

– Сегодняшняя выставка – это не просто ярмарка издательской продукции, а важное культурное событие. Участие ведущих издательств тюркоязычных стран и известных авторов повышает значимость мероприятия. Презентации и творческие встречи, запланированные в рамках ярмарки, укрепят связи между братскими народами.

Особое внимание участники мероприятия уделили теме духовного единства тюркских стран. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, известные писатели и общественные деятели подчеркнули роль литературных инициатив в укреплении общих культурных основ.

Туркестан символично выбран местом проведения международной ярмарки: город с древней историей и богатым культурным наследием сегодня по праву называют духовной жемчужиной всего тюркского мира.

Роль книги в современном обществе, по словам участников, с каждым днем возрастает. Библиотечная сеть Туркестанской области активно работает в данном направлении: только в этом году 388 библиотек обслужили почти 380 тыс. читателей, фонд пополнился более чем 31 тыс. новых изданий, а общий книжный запас превысил 6 млн экземпляров.

Программа выставки оказалась насыщена литературными событиями: презентациями новых изданий, встречами с авторами, творческими мастер-классами и автограф-сессиями. Для детей работала специальная творческая зона.

В частности, состоялись презентации романа «Жанжаза» кыргызской писательницы Султаны Раевой, «Антологии якутской поэзии», дневников Мухтара Ауэзова, книги «Знание просвещения», а также историко-документального романа «Бату хан» Уларбека Далейулы, ставшего продолжением вышедшего ранее «Жошы хана». Автор рассказал читателям, что в книге отражен путь Бату к статусу правителя Улуса Джучи. После большого курултая 1235 года он возглавил 70-тысячное войско и отправился в западный поход, а затем возвратился к берегам Итиля. О творчестве Аягуль Мантай почитатели ее таланта говорили на вечере памяти писательницы.

Гости ярмарки также смогли лично встретиться с известными писателями, приобрести представленные на выставке-ярмарке книги по издательским ценам и получить автографы авторов.

Международная книжная выставка-ярмарка в Туркестане еще раз подтверж­дает: книга остается прочным мостом, соединяющим народы, традиции и поколения. А значит, такие встречи – не просто культурные события, а важные шаги на пути укрепления единства и духовного богатства тюркского мира.