Книгу «Абай арманы» презентовали в Астане

Литература,Столица
127
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Антология включает в себя свыше 30 песен и романсов, созданных на стихи великого поэта композиторами разных эпох, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Отличительной чертой книги является ее универсализм. Объем привлеченного материала значительно расширяет читательскую аудиторию, делая сборник полезным не только для профессиональных музыкантов и ученых-абаеведов, но и для всех тех, кому интересна история отечественной культуры. Антология издана на трех языках – казахском, русском и английском, что подчеркивает мировое значение творчества Абая. Кроме того, издание снабжено латинскими транслитерациями, благодаря которым исполнять песни на стихи великого поэта смогут иностранные граждане, не владеющие казахским языком.

Среди композиторов, чьи произведения представлены в книге, – Нургиса Тлендиев, Михаил Иванов-Сокольский, Садык Мухамеджанов, Еркегали Рахмадиев, Владимир Новиков, Толеген Мухамеджанов. Отдельный раздел сборника посвящен поэзии Абая. Благодаря QR-кодам каждое из представленных в нем стихотворений можно прослушать в записи артистов Казахского национального музыкально-драматического театра им. Калибека Куанышбаева.

В презентации антологии «Абай арманы» приняли участие директор гуманитарного фонда «Дегдар» Лаура Ахметова, ведущий редактор издательства Meloman Publishing Каракоз Турганова, заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Максат Джусупов, лауреат премии Фонда Первого Президента РК Мурат Нарбеков, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Толеген Мухамеджанов, народная артистка Казахстана Нуржамал Усенбаева и заслуженный деятель Казахстана Меир Байнеш.

– Абай остается современным для каждого нового поколения казахстанцев. И сочинения композиторов, представленные в книге, позволяют переосмыслить его творчество. Я уверен, что антология займет свое достойное место не только на наших книжных полках, но и в библиотеках по всему миру. Издание «Абай арманы» отражает духовный код нации. И я рад, что в нашей стране появилась книга, соответствующая лучшим мировым образцам, – отметил составитель антологии Тимур Урманчеев.

Мероприятие завершилось музыкальным перформансом и последовавшей вслед за ним автограф-сессией, во время которой гости могли подписать книгу у ее составителей и почетных гостей вечера.

 

#книга #Абай #презентация

