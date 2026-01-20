Место выбрано не случайно, ведь в «Байконур vs Байқоңыр» раскрывается роль космоса в истории Казахстана через символические объекты и топонимику регионов. В подготовке книги приняли участие исследователи из ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Maqsut Narikbayev University, а также исследователи Нелли Бекус из Университета Эксетер (Великобритания) и кандидат философских наук, доцент ИОН РАНХиГС Денис Сивков (Россия).

– Идея рассказать о космосе принадлежит доктору философских наук, профессору ЕНУ имени Льва Гумилева Кульшат Медеуовой, – рассказывает Лейла Бакытова. – Основную часть группы также составляют исследователи из нашего университета. Тема космоса всегда была закрытой, особенно для казахстанцев. В наше время большинство соотечественников только из новостей узнают о старте и приземлении космонавтов и астронавтов и никак не связывают Казахстан и космос. Но связь гораздо глубже, и это четко прослеживается в символических объектах городов и поселков, в культуре и искусстве.

К примеру, в Жезказгане космическая тема прослеживается в названиях улиц, в стиле городских памятников – здесь расположены 68 памятных мест и объектов. Этот момент рассмот­рели с точки зрения культурологии: какие памятные места сохранились с этой символикой, насколько эта тема была распространена ранее и как поддерживается сейчас. Акцент книги направлен на космодром Байконур и поселок Байқоңыр.

Исследовательская группа побывала и изучила все населенные пункты, ведущие к двум Байконурам, собрала свидетельства очевидцев о времени, когда только начиналось освоение космоса, расспросили, как они представляют себе сейчас космическую деятельность.

Книга состоит из двух частей. В первой собраны рассказы местных жителей. Вторая часть – теоретическая. Здесь можно узнать очень многое о закулисье космоса. К примеру, раскрываются темы космоса и религии, космоса и экологии, рассказывается о «первом космодроме» Байқоңыре, космополитике и астроаналитике, космосе в традиционной культуре казахов и современном переосмыслении приоритетов.

В книге упоминается имя известного краеведа, основателя и первого директора музеев в Жезказгане Сутемгена Букурова. Он основал первый крае­ведческий музей в областном центре, который потом разделили, и в городе появился еще и музей им. Каныша Сатпаева. Благодаря его идее в советское время в городе появился музей космоса, который располагался в самолете Ил-18.

– Местные жители называют Сутемгена Букурова – музей-ата, – продолжает Лейла Бакытова. – Мне рассказывали, что он лично обратился к летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову с просьбой о помощи в создании музея.

Так Жезказган стал обладателем уникального «крылатого музея», чья выставка «Жезказган – космическая гавань» проходила по всему СССР, а сам музей входил в Федерацию музеев космонавтики.

– Это не первая презентация книги, – отмечает Лейла Бакытова. – О своих исследованиях в тестовом режиме мы рассказали на международных форумах в Германии и Великобритании. Финальный вариант книги привезли в музей поселка Жезды. Кстати, в 2025 году она вошла в топ-25 рейтинга лучших книг Казахстана.

Следующая презентация книги «Байконур vs Байқоңыр» пройдет в Алматы с участием всех авторов. В дальнейших планах исследовательской группы изучение исторического наследия Казахстана в регионах. Вполне возможно, у космичес­кой истории будет свое продолжение.