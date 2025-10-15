Фото: пресс-служба Минкультуры

В Национальной библиотеке РК состоялась презентация книги «Биби-Сана» писательницы, заслуженного деятеля РК Бибигуль Имангазиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным министерства, в мероприятии приняли участие представители интеллигенции, известные писатели, литературоведы, читатели и журналисты. В рамках вечера впервые были представлены переводы книги «Биби-Сана» на турецкий и русский языки, а также специальное издание, напечатанное шрифтом Брайля.

Кроме того, участникам была продемонстрирована презентация, посвящённая процессу подготовки книги и её техническим особенностям.

В ходе встречи обсудили творческий путь Бибигуль Имангазиной, её духовное наследие, вклад в развитие казахской литературы, а также общественную и благотворительную деятельность писательницы.