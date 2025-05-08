Книгу фронтовых писем представили в Астане

День Победы
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В честь празднования 80-летия Великой Победы в Евразийском национальном университете состоялась презентация книги «Хат жаздым қалам алып қан майданнан», где собраны неизвестные архивные письма казахских героев с фронта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Министерство науки и высшего образования

Опубликованы приветственные письма, лиричные сочинения, стихи как известных героев ВОВ Бауыржана Момышулы, Малика Габдуллина, Азильхана Нуршаихова, Алии Молдагуловой, так и 130 неизвестных солдат. Кроме того, в сборнике представлены воспоминания Главы государства К.Токаева о родном брате своего отца Касыме, который не вернулся с фронта.

Ректор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, доктор исторических наук, академик НАН РК Ерлан Сыдыков в ходе выступления подчеркнул, что фолиант подготовлен силами ученых Евразийского национального университета.

«Эти письма с фронта ранее нигде не были обнародованы, они из семейных личных архивов. Дальнейшее исследование в этом направлении продолжится, потому что во многих семьях хранится множество таких писем. Миллионы писем еще не опубликованы. Для того чтобы понять истинную скорбь войны, недостаточно архивных материалов, книг, кинофильмов. По-настоящему образ войны раскрывают такие письма солдат, находившихся на поле кровавой битвы и писавшие душевные строки своим родным. Благодаря этому мы сможем показать широкой публике жестокое лицо войны и понять ценность мира на земле», – отметил Ерлан Сыдыков.

Основная часть писем из фонда редких книг и рукописей Национальной академии наук РК. В книге отражены различные жизненные испытания, образцы речевых оборотов, общее настроение и состояние народа в суровые, тяжелые годы. Одна из целей сборника – сохранить в истории имена без вести пропавших казахских солдат через их собственные письма.

По словам государственного и общественного деятеля Куаныша Султанова, невозможно читать эту книгу спокойно.

«Книга наполнена судьбами и историей. Это – огромное сокровище. Считаю, что нынешнему поколению важно знать, что такое война, чтобы понимать ценность мира. Призываю вас помнить о героизме наших дедов, павших жертвами на войне. Считаю, что это сыграет значительную роль в сохранении мира и благополучия в стране», – сказал спикер.

В ходе мероприятия также выступили писатель, лауреат государственной премии РК Сауытбек Абдрахманов, экс-депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай, автор Государственного Герба РК Жандарбек Малибеков, писательница Шарбану Бейсенова и другие.

#Астана #книга #фронтовые письма

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