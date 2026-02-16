Коалиция: Предстоящий референдум станет историческим событием

Конституционная реформа
115

Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым прибыла в Жамбылскую область

Фото: Әли Ғалым

В регионе члены Коалиции поговорили с общественностью, молодежью, трудовыми коллективами и представителями малого бизнеса. Участники встреч отметили, что новая Конституция отвечает долгосрочным национальным интересам страны, сообщает Kazpravda.kz

На встрече с общественностью в историко-культурном комплексе «Көне Тараз» собрались порядка 500 жителей области – представители интеллигенции, ветераны, медицинские работники, педагоги и другие.

Выступая перед собравшимися, Ерлан Кошанов подчеркнул, что основы новой Конституции начали формироваться с момента вступления Президента Касым-Жомарта Токаева в должность, а сам проект стал результатом широкого общественного диалога.

«Референдум подчеркнёт единство и целостность нашей нации. Это показывает, что Президент опирается на народ, а народ доверяет Президенту. И в мире немало примеров, когда референдум сыграл решающую роль в развитии страны. Например, референдум по Конституции в Швейцарии в XIX веке, референдум во Франции по созданию Пятой республики вошли в мировую историю. Я считаю, что наш предстоящий референдум тоже станет историческим событием, которое золотыми буквами будет вписано в историю страны. Поэтому выбор и окончательное решение – за вами», – сказал он.

Спикер Мажилиса особо отметил активную гражданскую позицию жителей области и их последовательную поддержку реформ и политики Главы государства. Он подчеркнул, что в проекте новой Конституции каждый может найти ответы на важные для себя вопросы. В его основе закреплён принцип «не человек для государства, а государство для человека».

Участники встречи обратили внимание на близкие каждому казахстанцу ценности: Справедливый Казахстан, Закон и Порядок, Адал азамат, Таза Қазақстан. А реализованный на практике президентский принцип «вместе с народом» позволил жителям страны осознать свою реальную роль в формировании будущего государства.

В ходе встречи члены Коалиции рассказали о ключевых новеллах проекта Новой Конституции.

В свою очередь депутат Мажилиса Айдос Сарым в своём выступлении подчеркнул, что мир переживает период серьёзных геополитических изменений, прежний международный порядок уходит, и государства вынуждены адаптироваться к новой реальности. По его словам, именно в таких условиях важно заранее укреплять внутреннюю устойчивость страны и обеспечивать стабильность через системные реформы.

В Таразе также прошла встреча со студенческой молодежью, в которой приняли участие более 500 человек – лидеры молодежных организаций, активисты и представители студенческого самоуправления.

На производственной площадке ТОО «Казфосфат» члены Коалиции встретились с трудовым коллективом предприятия.

В селе Аса состоялась встреча с участниками проекта «Қарызсыз қоғам» – представителями малого и микробизнеса, самозанятыми и сельскими жителями. Депутат Мажилиса и руководитель проекта Даулет Мукаев отметил, что реализация этой инициативы ясно показала, как предоставление знаний и поддержка помогает людям самостоятельно менять свою жизнь.

В этот же день состоялась встреча с коллективом фармацевтического завода Super-pharm, сотрудники которого заявили о важность предстоящего референдума.

По итогам встреч жители Жамбылской области выразили готовность внести свой вклад в построение Сильного, Справедливого и Прогрессивного Казахстана.

Напомним, что Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» была создана 13 февраля т.г. В её состав вошли 5 политических партий и порядка 300 общественных организаций, объединяющих около 5 миллионов казахстанцев.

#мажилис #референдум #коалиция

Популярное

Все
Премьеру международного спектакля представили в Астане
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Общественность Жамбылской области поддержала Новую Конституцию
Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро
Британия запретит соцсети подросткам
Добыча газа в Казахстане побила исторический максимум
Циклон с Уральских гор и антициклон с Хельсинки определят погоду в Казахстане
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Дрова и уголь будут под запретом
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Участники проекта «Школа лидеров» в ВКО поддержали проект н…
В СКО будущим медикам рассказали о современной конституцион…
Новая Конституция: вопросы будущего семейных ценностей и со…
В Семее партия «Ауыл» провела собрание в поддержку предстоя…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]