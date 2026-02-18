Сегодня в Талдыкоргане представители Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» встретились с трудовым коллективом ТОО «Кайнар АКБ» - крупнейшим производителем аккумуляторных батарей в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ РК

Встреча была посвящена разъяснению проекта Новой Конституции и предстоящего референдума. Участники встречи обсудили значение Основного закона в построении более устойчивого и справедливого государства, где действуют понятные правила, защищены права граждан и укрепляется доверие между обществом и властью.

Участники встречи подчеркнули значимость диалога именно на производственных площадках, где запрос на стабильность, предсказуемость и справедливость особенно ощутим. В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации, заместитель председателя коалиции Аида Балаева, депутаты Мажилиса Руслан Кожасбаев и Никита Шаталов, председатель Общественного совета Жетысуйской области Асет Кыдырманов, а также руководство предприятия.

В своем выступлении Аида Балаева отдельно остановилась на теме социальной направленности государства и важности корректного понимания норм проекта.

«В 90-е годы и сейчас завод был лидером региона в своем секторе производства. Я была свидетелем того, что завод «Кайнар» был одним из единственных стабильно работающих предприятий города. С тех пор изменились условия рынка, и вместе с этим и предприятие модернизируется и развивается, чтобы оставаться региональным лидером. Также меняется мир и меняется страна. Мы должны определиться на долгие годы вперед с ценностями и ориентирами, чтобы развиваться в новых условиях и сохранять высокие темпы развития. И основа нашего выбора – это Новая Конституция. В основе ее текста не формальные юридические термины, а, прежде всего – Человек, его права и потребности. Такая Человекоцентричность Конституции делает её правовым актом, устанавливающим четкий баланс прав и обязанности граждан и государственных органов и новую систему отношений между ними», - отметила Аида Балаева.

По словам Аиды Балаевой, новый Основной Закон страны на самом высоком уровне закрепляет право каждого гражданина на труд, работу в безопасных условиях и получение справедливой оплаты, отвергая любые формы дискриминации. Ряд конституционных норм прямо направлен на снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и сохранение трудоспособности.

Со стороны предприятия директор «Кайнар-АКБ» Ербол Ажмагамбетов подчеркнул значимость общественного обсуждения и уважительного диалога вокруг проекта.

«Сегодня особенно важно, чтобы каждое решение государственного масштаба сопровождалось открытым диалогом с обществом. Благодаря Вашему участию и работе членов коалиции процесс обсуждения проходит прозрачно, содержательно и с уважением к мнению граждан. Мы видим масштаб проделанной работы через встречи, выступления, публикации в СМИ и социальных сетях. Это укрепляет доверие и формирует ответственную гражданскую позицию», - добавил он.

Ключевые принципы новой Конституции отметил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Руслан Кожасбаев, подчеркнув, что документ направлен на обновление правовой системы и укрепление справедливости, обеспечивая защиту прав граждан, безопасность и социальные гарантии.

Также свою позицию выразил председатель общественного совета области Жетісу Асет Қыдырманов.

«Нормы Конституции о неприкосновенности частной собственности и равенстве перед законом являются гарантией появления новых рабочих мест, технологий и возможностей. Экономическая стабильность означает своевременную выплату заработной платы, современное оборудование и уверенность людей в завтрашнем дне», - отметил он.

Аида Балаева также подчеркнула ответственность работодателя и государственных органов за создание надлежащих условий труда и его справедливую оплату поднята на уровень высшего законодательного акта в стране. Всё это дает гражданам гарантии того, что их права не будут ущемлены. И что их труд будет оцениваться не произвольно, а по результатам, и в соответствии с профессиональными критериями, принятыми обоюдно – работодателем и работником.

В завершение участники встречи отметили значимость открытого обсуждения проекта и необходимость продолжить разъяснительную работу, чтобы референдум прошел при широком участии граждан.