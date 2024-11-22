Кочегар пострадал при взрыве в школьной котельной в области Абай

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В селе Урджар в средней школе произошёл разрыв котла в отдельно стоящей котельной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения циркуляции в системе отопления, что привело к повышению давления в котле. В результате разрыва частично обрушилась крыша котельной на площади 18 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники ДЧС и местных эксплуатационных служб.

Пострадал кочегар 1970 года рождения, получивший ожоги 2, 3 степени. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы, его состояние стабильное.

Отмечается, что учебный процесс для 943 учащихся и 117 педагогов не нарушен. Благодаря резервному котлу здание школы продолжает отапливаться.

В выходные дни будет установлен новый котёл, пообещали в акимате.