Код аэропорта Нур-Султана официально изменен на NQZ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
"С 2014 года Казахстаном велась активная работа по изменению трехбуквенного кода аэропорта г. Нур-Султан, присваиваемого Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). Несмотря на принцип ИАТА по присваиванию кода единожды и на постоянной основе, казахстанской стороне удалось достичь положительных результатов в данном направлении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что совместно с представителями ИАТА было принято решение внести изменения в подходы ИАТА по присваиванию и изменению кодов аэропортов.
"Данные изменения были поддержаны 14 октября 2019 года в г. Варшава (Польша) на Совещании по стандартам пассажирских перевозок (Passenger Standards Meeting) ИАТА с участием всех членов ИАТА. Начиная с 8 июня 2020 года Международному аэропорту Нурсултан Назарбаев присвоен новый код NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло", – заключили в ведомстве.