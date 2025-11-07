Когда громкость подменяет аргумент, а басы – смысл

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске появилась мода на громкую музыку из стареньких автомобилей. Окна нараспашку, сабвуфер работает на полную мощь, и если ты рядом, то кажется, что трясется не только воздух, но и асфальт под ногами, не говоря уже о стеклах в соседних домах.

рисунок автора

Кто-то скажет, что таков провинциальный шик. Кто-то подумает про агрессивное самовыражение, что это своеобразный перформанс под названием «Музыкальное насилие как новая форма искусства». Мы ведь знаем, что искусство должно трогать. Но не так же, чтобы от него буквально трясло до костей.

Вот идешь ты домой, думаешь о вечном. «Что есть жизнь?» – спрашиваешь себя в духе Сократа. И в этот момент из-за угла вылетает вишневая «девятка» и «отвечает» басами: «Жизнь – это бит, брат!»

Если продолжить говорить о философах, то Шопенгауэр, конечно, не выдержал бы. Он хоть и был уверен в том, что музыка – это прямое выражение воли, но едва ли предполагал, что человеческая воля должна испытывать себя на обочине или возле светофора.

Ницше, напротив, подпевал бы и даже пританцовывал, потому что без музыки, говорил он, жизнь была бы ошибкой. Но хотелось бы посмотреть на этого Ницше, когда рядом тормознула бы «Лада», а из открытого окна грянул «Владимирский централ».

Диалог с одним из таких диджеев на колесах тоже прозвучал как философский диспут:

– Друг, зачем так громко?

– А зачем жить тихо?

– Но ты мешаешь другим.

– А кому помогла тишина? Я дарю людям эмоции, причем бесплатно.

– Значит, ты считаешь себя культурным деятелем?

– Я и есть культура!

И вот тут невольно задумываешься. Что, если мы недооцениваем этот культурный феномен? В античности философы выходили на агору и вещали толпе. Сегодня агорой стал перекресток, а вместо философского свитка – плейлист на флэшке.

Горожане реагируют по-разному: кто-то улыбается, поднимая большой палец вверх, а кто-то ругается и показывает палец средний... И в этой какофонии есть странная правда: провинция измеряет пафос не в словах, а в децибелах. А если смотреть шире, то это еще и отражение эпохи. Мы живем в такое время, когда быть услышанным важнее, чем быть понятым. Когда громкость подменяет аргумент, а басы – смысл.

Тем временем в пресс-службе департамента полиции СКО напомнили, что, согласно статье 437 Кодекса РК об адми­нистративных правонарушениях, за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена ответственность. Если громкая музыка звучит из автомобиля, припаркованного во дворе или в другом общественном месте, сотрудники полиции вправе принять меры и привлечь нарушителей. В случае движения транспортного средства полицейские также реагируют на подобные факты, проводя профилактические беседы с водителями и разъясняя им последствия нарушения тишины.

Полиция призывает автолюбителей уважать окружающих и помнить, что город – это общее пространство, где важно учитывать интересы всех граждан. Остается добавить, что, по данным ДП СКО, за 9 месяцев текущего года 1 204 факта нарушений тишины зарегистрировано в Петропавловске, 1 576 фактов – по области.

