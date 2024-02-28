Когда кадры решают все

На расширенном заседании Правительства Глава государства, говоря о развитии Национальной программы модернизации сельского здравоохранения, назвал такие цифры: по стране из 655 объектов сдано в эксплуатацию только 85.

В Акмолинской области в рамках пилотного проекта планируется строительство 38 ФАП, амбулаторий и медицинских пунктов. На свой баланс облздрав возьмет их лишь после того, как они будут построены и сданы под ключ. Заключения госэкспертизы получены на 18 объектов, из них на возведение 13 выделены средства из республиканского и областного бюджетов. Проведены по ним и конкурсные процедуры, определены поставщики. Стройплощадки должны заработать в мае текущего года. Пять оставшихся проектов прошли госэкспертизу, по ним ведутся конкурсные процедуры по определению подрядчиков.

Часть новых медучреждений будет построена в селах Целиноградского, Шортандинского, Аккольского райо­нов. По остальным объектам АО «КазНИИСА» проводит привязку типовых проектов. Завершающий этап – выдача заключений госэкспертизы – ожидается в конце марта 2024 года.

Между тем в регионе не хватает 190 врачей общей практики, терапевтов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, педиатров. По словам руководителя областного управления здравоохранения Нурлана Ахильбекова, на сегодня медучреждения области на 71% укомплектованы врачебными кадрами, на 85% – средним медперсоналом.

Добавим, что для снижения дефицита кадров 35 человек на средства облбюджета обучаются в резидентурах вузов, 50 грантов выделено на бакалавриат факультета общей медицины Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, 245 грантов – на обучение по госзаказу в Высшем медицинском колледже Кокшетау. Предусмотрены средства на повышение квалификации в этом году 19 медработников за рубежом (Россия, Турция, Литва) по направлениям: общая хирургия, кардиохирургия, микрохирургия, анестезиология, реаниматология, неврология и другие.

Однако реалии таковы, что из пристоличной Акмолинской области некоторые молодые эскулапы стараются перебраться в Астану. Иногда даже путем возврата солидной суммы подъемных средств… По словам главного врача области, сегодня среди работающих докторов около 15% – люди пенсионного возраста. Есть районные больницы, в частности, Егиндыкольская ЦРБ, где работают практически одни пенсионеры. Довольно сложно привлечь на работу молодых людей в такие отдаленные районы, как, к примеру, Жаркаинский, расположенный в 500 км от областного центра.

Комплекс проблем, в основе которых лежит банальная нехватка кадров, не может не вызывать нареканий жителей. В больницах и поликлиниках организованы кабинеты поддержки пациентов, куда можно обратиться с претензиями. Жалуются акмолинцы в основном на работу «первичек». Людей раздражает в первую очередь то, что без направления от терапевта в поликлиниках невозможно попасть к узкому специалисту. Множество жалоб возникает и по поводу долгого ожидания приема последними. Иными словами, будучи плательщиком ОСМС, на своевременную врачебную консультацию или назначения рассчитывать иной раз не приходится.

На первом селекторном совещании новый министр здравоохранения подчеркнула, что упор необходимо делать на работе ПМСП-организаций, оперативно и тщательно рассматривать каждое обращение людей, стараться решать их проблемы.

– Все это следствие дефицита кад­ров. У нас есть поликлиники, которые при отсутствии у них тех или иных узких специалистов заключают договоры соисполнения с частными медорганизациями, направляя к ним пациентов в рамках ОСМС. Есть частные клиники, работающие в рамках ГОБМП и ОСМС, получающие государственный заказ на обслуживание пациентов, – говорит Нурлан Ахильбеков.

На функционирование системы медстрахования, вызывающей немало справедливых нареканий граждан, по мнению собеседника, также влияет и качество медицинского обслуживания, на что в своих жалобах настойчиво обращают внимание акмолинцы. Кстати, вопрос ОСМС тоже обсуждался на первом совещании с новым главой ведомства. И, к слову, похоже, лед все-таки тронулся: казахстанцев обрадовало известие о том, что с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения людей к профильным специалистам в определенных случаях.

Безусловно, акмолинские медики проводят колоссальную работу в условиях дефицита кадров. По словам Нурлана Ахильбекова, общая смерт­ность в регионе снизилась на 5%, от болезней системы кровообращения – на 4,8%, несчастных случаев, отравлений, травм – на 9%, злокачественных образований – на 1,4%. Еще недавно регион лидировал по заболеваемости онкологией, и в течение 2023 года благодаря обучению и неустанной работе медиков первичного звена, проводивших скрининги, область вышла из «красной» зоны. Улучшились показатели и по выявляемости туберкулеза.

В области за 2023 год родились 10 914 младенцев, но при этом вырос показатель материнской смерт­ности: три случая в прошлом году (два в Атбасарском районе, один – в Кокшетау). По поводу последнего случая – гибели молодой женщины на позднем сроке беременности в областном центре, вызвавшего широкий общественный резонанс, главный врач области еще раз подчеркнул: вины с медработников никто не снимает. Во время пребывания пациентки в трех медицинских учреждениях – областной и городской больницах, перинатальном центре – ей не уделили должного внимания. Конечно, начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, говорит Нурлан Ахильбеков, управлением подготовлен трехлетний комплексный план по снижению младенческой и материнской смертности, который хотят утвердить решением акима области. Среди мероприятий предусмотрено бесплатное обучение специалистов – акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов.

Есть вопросы и к обеспечению людей бесплатными препаратами. Добавим, что около 50 акмолинцев страдают редкими орфанными заболеваниями, на закуп для них препаратов ежегодно требуется порядка 250 млн тенге. Средства выделяются из бюджета по решению облмаслихата, помощь по обращениям оказывается и фондом «Қазақстан халқына».

В числе других вызовов медицинской сферы области названы проб­лемы финансово-хозяйственной дея­тельности.

К примеру, в последнее время на слуху у акмолинцев степногорская больница мощностью 1 000 коек (в настоящее время – 240). Кредиторская задолженность учреждения составляет 500 млн тенге. Закрыть пустующие помещения семиэтажного здания либо изолировать часть не позволяет проектная планировка. По­этому здесь открылся филиал Высшего медицинского колледжа, пустующие площади сдаются в аренду. Сегодня степногорская больница работает в новом статусе межрайонного стацио­нара. В этой связи его наполняют нужным оборудованием: приобрели компьютерный томограф, ангиограф, лапароскопические стойки…

На втором месте с долгом по «кредиторке» на сумму около 300 млн тенге находится Жаркаинская ЦРБ, рассчитанная на 70 коек и совмещенная с поликлиникой на 150 посещений. На сегодня это большое полупустующее здание с такими же большими коммунальными тратами. В свое время на строительство районной больницы, торжественно открытой в 2016 году, из республиканского и местного бюджетов было выделено 2,8 млрд тенге.