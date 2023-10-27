Когда мечты сбываются

День Республики стал двойным праздником для сотен семей в Карагандинской области. Жители Караганды, Шахтин­ска, Темиртау, Сарани, Шетского и Нуринского районов получили долгожданное жилье.

– В преддверии Дня Респуб­лики ключи от новых квартир выдали многодетным семьям, выпускникам детских домов и детям, оставшимся без попечения родителей, – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев, выступая на торжественном мероприятии в Караганде. – Многие из вас долгие годы ждали своей очереди. Я вас искренне поздравляю. Желаю крепкого здоровья, пусть в вашем доме будет тепло и уютно!

Многодетная мать из Караганды Анар Сыздыкбекова получила жилье в девятиэтажном доме по улице Белинского, 1⁄1. Его построили за бюджетные средства. Всего в высотке 72 двух- и трехкомнатных квартиры. Новоселы получили не только квадратные метры, но и благоустроенный двор с детской и спортивной площадками.

– Я стояла в очереди 13 лет, все это время с четырьмя детьми снимали жилье, – рассказала Анар Сыздыкбекова. – Говорить о сложностях жизни квартирантов не буду: все об этом знают. Сегодня сбылась моя мечта – я получила ключи от новой квартиры. До сих пор не верится в это, меня переполняют эмоции.

Среди счастливых новоселов и выпускница детского дома Наталья Зимина. Она ждала положенное сиротам по закону жилье 16 лет.

– Я начала снимать квартиру сразу после того, как вышла из детского дома, – поделилась Наталья Зимина. – Поначалу было очень тяжело: денег не хватало, приходилось часто переезжать. Когда мне сказали, что выделят жилье, я не сразу поверила. Новая квартира нам с дочками очень нравится. Она просторная, с ремонтом, электроплитой и сантехникой.

В городе Шахтинске счастливыми обладателями квартир в новостройке, возведенной по программе «Нұрлы жер», стали 60 семей. Она находится на одной из центральных улиц – Карла Маркса, 54. Жилье в этом доме предназначено для социально уязвимых категорий граждан, в числе которых многодетные семьи, инвалиды и родители, воспитывающие особенных детей.

Жительница города Шахтинска Жанета Есимгалиева – одна из тех, кто получил квартиру в новой пятиэтажке. Она многодетная мать, которая воспитывает ребенка-инвалида. Около 10 лет Жанета и ее близкие ждали новоселья, переезжая из одной съемной квартиры в другую.

– Мы очень рады, что теперь у нас есть своя квартира, – улыбнулась Жанета Есимгалиева. – Снимать жилье – непросто, ведь каждый год аренда дорожает. Мы с нетерпением ждем переезда. Правда, еще нужно купить мебель, но это приятные хлопоты.

Подарок к празднику получили и жители города Темиртау. Здесь 65 семей стали владельцами квартир в доме по улице Менделеева, 6⁄2. Он приобретен местным акиматом для очередников из социально уязвимых слоев населения в рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Еще в одном моногороде – Сарани – ключи от арендных квартир получили 100 новоселов. Многодетные и неполные семьи, люди с особыми потребностями и дети-сироты стали первыми жильцами новостройки в микрорайоне «1-а». Этот дом возвели по программе «Нұрлы жер». Кроме того, в честь Дня Республики квартиры получили 24 семьи в Шетском и 35 семей в Нуринском районах.

Череда праздничных мероприятий в Карагандинском регионе завершилась вручением государственных наград.

– С гордостью и безмерным уважением хочу отметить вклад каждого жителя нашего региона в дело процветания республики, – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, открывая торжественное собрание. – Со словами благодарности обращаюсь к нашим уважаемым ветеранам. Мы помним ваши трудовые достижения во благо страны. Особую благодарность хочу выразить нашим шахтерам, металлургам и аграриям, которые вносят огромный вклад в развитие региона. Отдельное спасибо врачам, педагогам и ученым, работникам культуры и социальным работникам, предпринимателям и спортсменам за высокий профессионализм!

33 жителя карагандинского региона стали обладателями госнаград за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность. Это врачи, педагоги, ученые, рабочие, предприниматели, представители сфер культуры, искусства и спорта. Им вручили ордена «Парасат», «Құрмет» и «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медали «Ерлігі үшін», «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат». В числе награжденных доктор медицинских наук, хирург Сергей Лохвицкий, машинист экскаватора разреза «Молодежный» Бектас Абдыкалыков, проходчик шахты им. Ленина Дмитрий Скрипник, научный сотрудник Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции им. Христенко Григорий Середа и командир отделения службы пожаротушения ДЧС Карагандинской области Жандос Курабаев.