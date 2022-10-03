Когда медсестра в тумане

Обычная прививка против туберкулеза в актюбинской школе вызвала тревогу среди родителей, так как она была сделана первоклассникам не в привычном месте и без предварительной пробы Манту.

Прецедент в школе № 74, что в жилом массиве Рауан, произошел 13 сентября. Сорока двум первоклассникам, вместо того чтобы предварительно сделать пробу Манту для диагностики иммунитета, медсестра сразу ввела противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Через десять дней она обнаружила неиспользованные флаконы туберкулина в холодильнике и поняла, что допус­тила серьезную оплошность.

В этот же день врач-педиатр и детский фтизиатр осмотрели вакцинированных детей, все они ходили в школу. Для объяснения ситуации была организована встреча родителей с представителями управления здравоохранения, Центра фтизиопульмонологии, главным врачом медцентра. Школьного врача и медсестру отстранили от работы.

– Это одна из четырех школ Актобе, которая обслуживается частной клиникой «Медикус-центр». Врач-педиатр с 34-летним стажем провела обследование детей, дала временный медотвод восьмерым по болезни. Родители одиннадцати учеников письменно отказались от прививки. В итоге ревакцинацию прошли 42 ребенка. Дождемся результатов расследования прокуратуры, – предложил руководитель облздрава Рустем Исаев в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций.

Выяснить причины неординарного случая призвана специально созданная комиссия, куда вошли фтизиатр, иммунолог и санитарные врачи. Параллельно с ней работает и комиссия, инициированная управлением образования, в ее составе – независимые эксперты.

Главный внештатный аллерголог-иммунолог области Замза Хайруллина надеется, что прививка не окажет отрицательного эффекта на детский организм.

– Не исключаются лишь аллергические реакции. Покраснение, нагноение и образование рубца на месте укола говорят о том, что ревакцинация прошла успешно, ребенок защищен от болезни. Конечно, его желательно делать в плечо, где меньше вероятность механических повреждений. Медсестра сделала прививку в предплечье, что тоже допустимо, – поделилась она своим мнением.

В Актобе прилетела вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова. С ней прибыли ведущие специалисты республиканского Национального фтизиопульмонологического центра и Научного центра педиатрии и детской хирургии.

– Ситуация на личном контро­ле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением, – заверила Айжан Есмагамбетова в ходе встречи с родителями детей.

И хотя ее собеседники требовали лишить клинику лицензии, она призвала действовать в рамках закона. Начата внеплановая проверка территориальным департаментом СЭС, правильно ли хранилась вакцина, в том числе и туберкулин, правильно ли они использовались, были ли допущены какие-либо нарушения. Свою проверку проведет и департамент Комитета фармацевтической и медицинской деятельности. Решения об административной ответственности или о лишении лицензии будут приняты по результатам проверок.

Эксперты вспомнили, что подобная ситуация возникла лет двадцать назад в Катон-Карагайском районе Восточно-Казах­станской области, когда неопытная медсестра сделала пробу двенадцати первоклассникам и сразу прививку. В 1998 году из-за проблем с поставками туберкулина в Талгарском районе Алматинской области вынуждены были отойти от привычного протокола, чтобы своевременно провести вакцинацию. В каждом случае обошлось без осложнений. Подобные случаи были и в международной практике.

– Использование БЦЖ с 1961 го­да позволило заметно снизить заболеваемость населения респуб­лики туберкулезом. Если говорить о ситуации в Актюбинской области, то она стабильна, хотя в последнее время снизилось количество привитых. Всемирно признанную прививку делают при рождении ребенка, на второй или четвертый день. Затем в пять-шесть лет, – отметила директор Научного центра педиат­рии и детской хирургии Кагаз Серикбае­ва. – По каждому ребенку дадут заключение, а также рекомендации родителям. Дети разные, у каждого организма свои особенности. Доза и техника введения те же, что при Манту, что касается места инъекции, то кожа здесь тоньше, оно более травматично. Теперь же, поскольку дети подвижны, нужно следить, чтобы они не ранили руку.

Родители первоклассников не скрывают тревоги, недоверия частной клинике. Один за другим они задавали вопросы. Одни просили освободить ребенка от физкультуры, другие беспокои­лись о влиянии инъекции на другие органы, кости.

– Вчера с пальца взяли кровь на общий анализ, но мы хотим полного обследования каждого ребенка. В голове не укладывается: как можно за два часа привить 42 ребенка? Медсестра призналась, что торопилась, что у нее болела голова и перед глазами была какая-то пелена. Мы теперь вообще не уверены, что это было БЦЖ. Как человек, работаю­щий 16 лет, из них 3 года в школе, не могла отличить ампулу от порошка, который нужно разбавлять? Неужели за два часа не подумала об этом? Куда смотрел врач? – сквозь слезы говорила одна из мам.

Она настаивает на лабораторном анализе, хочет знать, что точно ввели в кровь детей, а также увидеть флаконы, но это уже невозможно. Есть предположение, что они сожжены.

– Ситуация под контролем акима области Ералы Тугжанова. Все 400 учеников этой школы вместо частной клиники будет обслуживать Каргалинская городская больница. Нужно доверять специалистам, – призвала заместитель акима области Булбул Елеусинова.

Она назвала самых авторитетных педиатров области, которые каждое утро будут приезжать в школу. Рассматриваются возможности организации санаторного лечения детей, а также летнего отдыха в загородных лагерях. Также в чат родителей включен главный фтизиатр области и другие специалисты, которые готовы дать рекомендации в любое время.

По факту получения школьниками вакцины вместо пробы Манту отделом полиции райо­на Алматы города Актобе начато досудебное производство, предусмат­ривающее ответственность за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Назначены необходимые экспертизы. Об этом сообщил прокурор района Жасулан Даулембаев.

Все надеются на лучший выход из ситуации, ведь здоровье детей важнее всего.