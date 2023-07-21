Когда можно будет посмотреть телесериал о герое-пожарном Аскаре Забикулине

В городе Астане идут съемки телесериала о герое-пожарном Аскаре Забикулине. Его покажут в сентябре. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Фото: пресс-служба МИОР РК

«Известно, что в последнее время в стране стремительно развиваются производство сериалов и креативная индустрия. Отечественные телесериалы активно импортируются за рубеж. Одно из таких произведений – телесериал «ҚаҺарман», в котором рассказывается о простом и трудолюбивом человеке. Сюжет сериала основан на реальных событиях – он о герое народа Аскаре Забикулине. Пожарный, который только в прошлом году спас жизни трех человек и, к сожалению, погиб», – написал министр.

Дархан Кыдырали побывал на съемочной площадке в Астане, а также встретился с творческой группой сериала.

Кроме того, состоялся трогательный разговор с супругой Аскара Забикулина Анель и дочерями погибшего пожарного.

Напомним, 16 ноября 2022 года в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже одного из домов. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10. В огне пострадали двое спасателей, включая Аскара Забикулина. Он снял боевую одежду, в камуфляже вошел в огонь через оконный проем, чтобы спасти трех человек, и получил 80% ожогов тела.

Врачи несколько дней боролись за жизнь отважного пожарного, однако 20 ноября он скончался.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя.

По поручению президента РК для увековечения памяти героя одной из улиц столицы присвоили имя Аскара Забикулина.