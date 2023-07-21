Когда можно будет посмотреть телесериал о герое-пожарном Аскаре Забикулине

Культура, Кино
105
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В городе Астане идут съемки телесериала о герое-пожарном Аскаре Забикулине. Его покажут в сентябре. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Фото: пресс-служба МИОР РК

«Известно, что в последнее время в стране стремительно развиваются производство сериалов и креативная индустрия. Отечественные телесериалы активно импортируются за рубеж. Одно из таких произведений – телесериал «ҚаҺарман», в котором рассказывается о простом и трудолюбивом человеке. Сюжет сериала основан на реальных событиях – он о герое народа Аскаре Забикулине. Пожарный, который только в прошлом году спас жизни трех человек и, к сожалению, погиб», – написал министр.

Дархан Кыдырали побывал на съемочной площадке в Астане, а также встретился с творческой группой сериала.

Кроме того, состоялся трогательный разговор с супругой Аскара Забикулина Анель и дочерями погибшего пожарного.

Напомним, 16 ноября 2022 года в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже одного из домов. Рискуя собственными жизнями, пожарные спасли 5 человек и эвакуировали 10. В огне пострадали двое спасателей, включая Аскара Забикулина. Он снял боевую одежду, в камуфляже вошел в огонь через оконный проем, чтобы спасти трех человек, и получил 80% ожогов тела.

Врачи несколько дней боролись за жизнь отважного пожарного, однако 20 ноября он скончался

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким столичного спасателя.

По поручению президента РК для увековечения памяти героя одной из улиц столицы присвоили имя Аскара Забикулина

#культура #сериал #Кыдырали #МИОР #кино #фильм #Аскар Забикулин

Популярное

Все
Порядка сорока жителей Текели с особыми потребностями обрели в «Мамания» өнер мектебі» творческую реализацию и душевное общение
Первые автомашины, оборудованные подъемными установками, отправил своим заказчикам – нефтегазовым компаниям – Петропавловский завод тяжелого машиностроения
Дети в беде
Назревает «земельный коллапс»
Обращение к истокам
По тропинкам по гористым пробираются туристы
​​​​​​​Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 20 июля 2023 года № 24-НП
Три сестры
Футбол – это его жизнь!
Для комфорта сельчан
Игры с реабилитацией
Второй этап из шести
Менялся и оставался самим собой
Распоряжение Главы государства
Для языка границы условны
Настоящий аромат дорог
Лето – это маленькая жизнь
Центр приема граждан заработал в Доме министерств
Прописные истины
Потому что патриот
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Заповедник "Семей орманы" в Абайской области снова горит
Информационные системы Комитета госдоходов не будут работать 16 июля
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД

Читайте также

Энциклопедию "Религиозные объекты столицы" презентовали в А…
Десять анимационных проектов на основе древних легенд созда…
Вышел тизер фильма "Қара қыз"
Карагандинские домбристы стали победителями международного …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]