Недетские проблемы

С начала учебного года в регионе произошел ряд громких трагических случаев с участием учащихся средних общеобразовательных учебных заведений. Только за две недели сентября в драках погибли трое подростков.

Первый факт был зафиксирован в День знаний. Вечером в одном из микрорайонов Тараза в результате обычной ссоры между несовершеннолетними один из участников получил ножевое ранение. 14-летнего подростка, истекавшего кровью, нашли в одном из дворов жилых домов. Мальчик был еще жив, но, к сожалению, спасти его не удалось. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть.

По информации отдела образования, инцидент произошел вне учебного процесса, разногласия возникли по бытовым причинам и ранее подростки не были знакомы. Что не поделили ребята и почему разговор дошел до драки, выясняют стражи правопорядка. По горячим следам подозреваемый был задержан, им оказался 15-летний учащийся колледжа. В настоящее время идет следствие.

Между тем в селе Коккайнар Шуского района от рук местного школьника погиб еще один подросток. Как стало известно, учащиеся 10-х и 11-х классов повздорили после обычного футбольного матча, что нередко бывает среди ребят. Те, что младше, обыграли своих соперников, но с поражением согласились не все.

Один из старшеклассников, недовольный итогом, стал избивать представителя другой команды. Полученные травмы были слишком серьезны, и приехавшие на место врачи зарегистрировали факт смерти потерпевшего. В настоящее время по делу проходят сразу пятеро одиннадцатиклассников.

– В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое подозреваемых, причастных к смерти школьника. Кроме того, двое несовершеннолетних задержаны по факту хулиганства, – сообщил заместитель начальника департамента полиции области Байжан Байгелди.

А совсем недавно общественность областного центра потрясла еще одна трагедия. В средней школе № 47 в драке между учащимися погиб еще один молодой житель Тараза. Конфликт произошел в школьном туалете. После удара в грудь девятиклассник уже не поднялся. По данным департамента полиции области, начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Причины и следствие

Многие недоумевают, откуда такая агрессия у детей и что будет с ними, когда они повзрослеют? Одни считают, что на их поведение оказывают негативное влияние фильмы и видеоигры, где жестокость и насилие воспринимаются как уже что-то привычное, другие видят проблему в отсутствии должного внимания и соответствующего воспитания, а также элементарного разъяснения, что виртуальная реальность отличается от настоящей жизни.

Общественность региона винит во всем родителей, педагогов и руководителей учебных заведений, не давших должное обучение и воспитание, недосмотревших за детьми. Некоторые не удовлетворены и работой блюстителей закона. Последние две недели популярные паблики буквально разрываются от комментариев жителей.

– Подростки и дети помладше без присмотра могут гулять допоздна, кричать, хулиганить… Нецензурная брань в их разговорах вообще уже стала нормой. На замечания взрослых они реагируют неадекватно и зачастую агрессивно. К сожалению, ни разу не видела, чтобы с ними и их родителями работали участковые. Еще больше поражает позиция родителей, чьи дети с наступлением темноты находятся не дома, – поделилась одна из горожанок.

По словам жительницы 11-го микрорайона, она не может элементарно уснуть из-за того, что несовершеннолетние гуляют до поздней ночи, при этом ведут себя безобразно: то громко смеются, то ругаются и визжат, нарушая покой окружающих.

– Все беды от того, что сегодня у многих дети предоставлены сами себе, – считает еще одна жительница областного цент­ра. – Нет должного контроля со стороны взрослых. На мой взгляд, в первую очередь виноваты родители. Разве это нормально, когда подростки неизвестно где бродят и чем занимаются до трех ночи? Думаю, что нет. Скорее всего, проблема кроется именно в семьях.

Тревожный сигнал

Обеспокоен поведением подростков, их воспитанием и тенденцией к увеличению числа особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних и аким области Ербол Карашукеев. В ходе проведенного оперативного совещания был сделан акцент на последние события. Глава региона подчеркнул: три трагических случая, произошедших всего за полмесяца, свидетельствуют о том, что принимаемые меры не дают ожидаемого результата.

По словам акима области, воспитание подрастающего поколения невозможно без тесного взаимодействия школы, родителей и общества.

– Ребенок – это будущее страны, забота о его безопасности, нравственном развитии и возможности учиться в спокойной обстановке должна быть приоритетом для каждого. Упущения в этой сфере недопустимы и требуют от ответственных лиц не формальных отчетов, а реальных результатов. Современные дети стремительно меняются в своем восприятии мира, поэтому подходы к их воспитанию и профилактике правонарушений необходимо обновлять, делая их актуальными и отвечающими требованиям времени, – отметил аким области.

При этом он подчеркнул, что уже неоднократно давал конкретные поручения по данной проблеме, однако до сих пор не видит действенных шагов и ощутимых результатов. Глава региона потребовал закрепить за каждым сельским округом участкового инспектора полиции и в кратчайшие сроки назначить сотрудников на вакантные места.

По итогам совещания Ербол Карашукеев принял решение о применении дисциплинарных мер в отношении ряда должностных лиц. Аппарату акима поручено объявить выговор заместителю акима области Серику Салемову. Акиму города Тараза Бакытжану Орынбекову, акиму Шуского района Бакытжану Жанибекову, руководителю управления образования Нурбеку Оршубекову, а также заместителям акимов города Тараза – Улане Сламбековой и Шуского района – Найману Султанбаеву, курирующим социальную сферу, объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Аким области потребовал, чтобы управление образования провело проверку на соответствие занимаемой должности руководителей Таразского городского и Шуского районного отделов образования, а также других ответственных лиц.

Дано поручение сформировать мониторинговую группу по профилактике подростковой преступности. В ее задачи входит проведение расширенного анкетирования во всех учебных заведениях региона и, исходя из полученных данных, принятие необходимых мер. Основное внимание группы будет сосредоточено на повышении правовой грамотности старшеклассников и студентов колледжей, а также на разъяснении последствий правонарушений. Персональная ответственность за результаты работы возложена на акимов города Тараза и районов.

Комплексный подход

После трагических событий в регио­не забили тревогу и в Министерстве просвещения. На экстренном совещании, в котором приняли участие все заинтересованные госструктуры, обсудили вопросы обеспечения безо­пасности детей.

По оценке руководства Комитета по охране прав детей министерства, в регионе отсутствует системный подход к профилактической работе в школьной и внешкольной среде. В частности, недостаточно обеспечено психолого-педагогическое сопровождение, слабая система социальной поддержки и работы социальных педагогов.

В связи с этим для всестороннего анализа по поручению министра просвещения в конце сентября в регион направится республиканская межведомственная мониторинговая группа, по итогам работы которой будет разработана локальная «дорожная карта» с конкретными мероприятиями по профилактике и снижению правонарушений среди несовершеннолетних. Области также будет оказана методическая помощь по вопросам психологической безопасности детей.

– Наша задача – предотвратить трагические случаи в будущем и обеспечить максимальную поддержку каждому ребенку. Сегодня особенно важно объеди­нить усилия государства, школ, родителей и всех ответственных структур ради безопасности детей. Для этого необходимо выстроить эффективные меры профилактики с участием всех заинтересованных сторон. Министерство просвещения окажет Жамбылской области всю необходимую поддержку. Однако реализация принятых мер требует персональной ответственности каждого руководителя на местах, – заявил в ходе совещания министр просвещения Гани Бейсембаев.

По итогам заседания он поручил ускорить открытие управления по защите прав детей, увеличить штат педагогов-психологов и обеспечить их непрерывную деятельность, усилить работу Центра психологической поддержки, а также органов опеки и попечительства. Кроме того, Национальному научно-практическому институту благополучия детей «Өркен» и Национальному цент­ру повышения квалификации «Өрлеу» необходимо организовать обучение для повышения качества педагогического состава региона.