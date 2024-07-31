Когда начнется учебный год для школьников Астаны

Образование , ВИК - 2024
152
Гульмира Кунапия
корреспондент

В столичном акимате внесли ясность по поводу даты начала учебного года, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz

Ранее вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, отвечая на вопросы журналистов, обозначил, что в связи с началом Всемирных игр кочевников, рассматривается перенос начала учебного года, а также переход на онлайн-формат обучения школ, которые находятся на двух улицах: Кабанбай батыра и Туран.

«Учебный год для учащихся (школьники, студенты) начнется в штатном режиме – с 1 сентября. Продления летних каникул в связи с проведением Всемирных игр кочевников - не будет», – заявили в городском акимате. 

Всемирные игры кочевников, включенные в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.

 

#Астана #школа #Всемирные игры кочевников #учеба

Популярное

Все
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Шымкентский Арбат как зеркало отношения к детскому труду
Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле
В Кызылорде распахнул двери современный спортивный комплекс «Мың бала»
В Шымкенте нашествие каракуртов
Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
В летних археологических лагерях школьникам прививают интерес к истории
За легкой промышленностью большое будущее
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Осторожно – гаджеты!
На тысяче скважин рудника Семизбай работа идет в круглосуточном режиме
Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!
В Алматы построят завод солнечных панелей
Работа и несовершеннолетние
Пресс-конференция... на пляже
Меняем мусор на мороженое
Декларация о доходах: рекомендовано быть максимально честными
На средства спонсоров приобретены 65 квартир для пострадавших от паводка
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Слово о романе «Бопай ханум»
Многосторонний авторитет Казахстана
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Правительство выделило порядка 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Хайретдин и Ахмет
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

«Я точно приеду на Всемирные игры кочевников» – Перси Хайнс…
Отметить профессиональные достижения педагогов поручил Гани…
Студентам колледжа в Петропавловске дали год…
Дважды призером престижной мировой олимпиады по математике …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]