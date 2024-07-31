Когда начнется учебный год для школьников Астаны

В столичном акимате внесли ясность по поводу даты начала учебного года, передает Kazpravda.kz

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Ранее вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, отвечая на вопросы журналистов, обозначил, что в связи с началом Всемирных игр кочевников, рассматривается перенос начала учебного года, а также переход на онлайн-формат обучения школ, которые находятся на двух улицах: Кабанбай батыра и Туран.

«Учебный год для учащихся (школьники, студенты) начнется в штатном режиме – с 1 сентября. Продления летних каникул в связи с проведением Всемирных игр кочевников - не будет», – заявили в городском акимате.

Всемирные игры кочевников, включенные в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.