О примерных сроках старта продаж сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: fckairat.com

По его словам, в настоящее время ведутся прямые переговоры с ФК «Кайрат». Правообладателем реализации билетов является этот клуб.

«На сегодняшний день мы обладаем информацией, что старт продаж начнется за 10 дней до начала игры. Т.е. если игра 30, то ориентировочно это 20-е числа (сентября). При этом хотел бы отметить и призвать всех граждан не доверять непроверенным источникам. Официальным источником продажи билетов будет являться только сайт клуба «Кайрат» либо его официальные аккаунты в соцсетях», - пояснил спикер, отвечая на вопрос на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, что первая домашняя игра наших футболистов состоится 30 сентября против мадридского «Реала» на Центральном стадионе Алматы.