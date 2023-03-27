Когда объявят итоги выборов в Мажилис
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Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта.
27 марта в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии РК, сообщает Kazpravda.kz.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, на рассмотрение членов комиссии вынесен вопрос об установлении итогов внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, прошедших 19 марта 2023 года.
Напомним, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней прошли в Казахстане 19 марта. Последний избирательный участок за рубежом завершил работу в Сан-Франциско.
20 марта ЦИК огласила предварительные итоги.