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Когда ожидается вторая волна коронавируса в Казахстане – прогноз Минздрава
Жанат Тукпиев
Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил ожидаемые сроки второй волны коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы сейчас занимаемся прогнозированием, оцениваем текущую эпидситуацию. Вообще, самые точные прогнозы делаются на период двух недель. Показатели, которые мы имеем на каждый день, варьируются. Эти прогнозы привязаны к общему проценту людей, которые носят маски, соблюдают дистанцию. От этого очень сильно зависит прогноз заболеваемости. Чтобы спрогнозировать заболеваемость, мы должны понимать, насколько у нас идет разобщение граждан. Но ориентировочно мы видим, что возможен рост заболеваемости на период ноября-декабря. Это связано со второй возможной волной, наслоением острых респираторных инфекций и гриппа", - сказал Цой на онлайн-брифинге в СЦК.

Также он рассказал о том, как Казахстан готовится к возможной второй волне подъема коронавирусной инфекции.

"Сейчас идет резкое повышение заболеваемости в Италии, Испании, Германии, Турции и Южной Корее. При этом прирост заболеваемости в странах СНГ составляет 0,5%, что в 5 раз выше, чем в Казахстане. Эта ситуация не может не тревожить. Казахстан готовится, как и все страны, к возможной второй волне подъема коронавирусной инфекции", – отметил министр.

По его словам, в Казахстане планируется развернуть 71 126 коек. В настоящий момент их количество составляет 10 257. Кроме того, 15% коечного фонда загружено пациентами, которые болеют коронавирусом либо коронавирусной пневмонией.

"Мы запланировали строительство порядка 13 модульных инфекционных больных. Две крупные клиники находятся на этапе реконструкции. Организованы 3 640 мобильных бригад на уровне поликлиник для граждан. 5 098 аппаратов ИВЛ будет поставлено в текущий эпидсезон. 21 566 коек будут обеспечены кислородом", – подытожил министр.

Кроме того, Алексей Цой рассказал, при каких условиях возможно ужесточение карантина в Казахстане.

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