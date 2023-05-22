Когда точность важна

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Марина Демченко

Новая политико-административная карта Казахстана представлена Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Как отметил в ходе брифинга на площадке СЦК вице-министр цифрового развития, инноваций и ­аэрокосмической промышленности Асет Турысов, проект осуществлен в рамках исполнения Указа Президента Касым-Жомарта Токаева о создании в рес­публике новых областей.

Напомним: в мае прошлого года в Казахстане были образованы области Абай, Жетысу, Улытау. Новая политико-административная карта республики (в масштабе 1:1 500 000) отражает утвержденные границы Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, а также вновь образованных областей страны.

Кроме того, ведомство презентовало тематические карты областей Абай, Жетысу, Улытау, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей и план-схемы их областных центров.

Этому предшествовала кропотливая работа, ведь при составлении карт очень важна точность. Необходимо было корректно отразить все географические объекты, чтобы в приграничных районах четко понимали административно-территориальное деление.

Как уточнил вице-министр МЦРИАП, министерством были обновлены карты Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областей и соз­даны карты областей Абай, Улытау, Жетысу в масштабе 1:1 000 000; планы-схемы Караганды, Семея и Усть-Каменогорска в масштабе 1:25 000 и планы-схемы городов Жезказгана, Конаева и Талдыкоргана в масштабе 1:10 000.

– Произведенные карто­графические и геодезичес­кие материалы и данные являются важнейшей и необходимой геопространственной основой при принятии решений в сфере государственного управления, развития инфраструктуры страны, в обеспечении обороны и безопасности государства, в области навигационных услуг и других сферах человеческой деятельности, – отметил Асет Турысов.

Новые карты уже переданы всем заинтересованным госорганам. Кроме того, их могут приобрести как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо подать заявку в РГП «Нацио­нальный центр геодезии и пространственной информации», выбрав государственную услугу «Выдача субъектам геодезической и картографической деятельности сведений о геодезической и картографической изученности местности на участках планируемых работ». Все карты можно посмотреть на сайте nkgf.kz.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день по запросам государственных органов предоставлено 49, по заявкам физических и юридических лиц – 225 тематических карт.

#цифровизация #брифинг #РК #nkgf.kz #карты #карта Казахстана

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