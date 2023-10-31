Когда вновь введут лицензирование деятельности дезинфекторов в Казахстане

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Когда будет введено лицензирование деятельности дезинфекторов, рассказала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, лицензирование этой деятельности будет введено с 1 июля 2024 года.

"До 2007 года эта деятельность лицензировалась. С 2007 году было отменено. Но с учетом того, что, практически ежегодно регистрируются случаи с отравлением, мы в рамках закона о биобезопасности ввели эту норму. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2024 года. В КоАП предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности. Ответственность делится в зависимости от того, на кого она возлагается. Для физлиц – 15 МРП, субъекты малого предпринимательства – 45 МРП, среднего – 80 МРП. Самое большое – это субъекты крупного предпринимательства – 150 МРП", - проинформировала спикер.

Напомним, 26 октября пять человек пострадали из-за дезинфекции клопов в Актау. Это второй случай отравления в городе за последние 7 дней. В субботу, 21 октября, подобный эпизод закончился страшной трагедией. Двое детей 2021 и 2022 года скончались от ядовитых паров еще до приезда скорой помощи.

В целом для города эта проблема носит регулярный характер. От отравлений за несколько лет скончалось 8 человек (преимущественно дети и женщины), пострадали свыше 20 горожан.