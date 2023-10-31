Когда вновь введут лицензирование деятельности дезинфекторов в Казахстане

Здравоохранение
111
Искакова Айдана
корреспондент

Его отменили в 2007 году

Фото: СЦК

Когда будет введено лицензирование деятельности дезинфекторов, рассказала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, лицензирование этой деятельности будет введено с 1 июля 2024 года.

"До 2007 года эта деятельность лицензировалась. С 2007 году было отменено. Но с учетом того, что, практически ежегодно регистрируются случаи с отравлением, мы в рамках закона о биобезопасности ввели эту норму. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2024 года. В КоАП предусмотрена ответственность за осуществление безлицензионной деятельности. Ответственность делится в зависимости от того, на кого она возлагается. Для физлиц – 15 МРП, субъекты малого предпринимательства – 45 МРП, среднего – 80 МРП. Самое большое – это субъекты крупного предпринимательства – 150 МРП", - проинформировала спикер.

Напомним, 26 октября пять человек пострадали из-за дезинфекции клопов в Актау. Это второй случай отравления в городе за последние 7 дней. В субботу, 21 октября, подобный эпизод закончился страшной трагедией. Двое детей 2021 и 2022 года скончались от ядовитых паров еще до приезда скорой помощи. 

В целом для города эта проблема носит регулярный характер. От отравлений за несколько лет скончалось 8 человек (преимущественно дети и женщины), пострадали свыше 20 горожан.

#Минздрав #отравление #лицензия #меры #Есмагамбетова #дезинфекторы

Популярное

Все
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
«Хумо» побеждает, а «Барыс»...
В поисках новых смыслов
О призерах и неудачниках
Это наша борьба
Там, где ходит розовый фламинго
На перекрестке интересов
Цех по выпуску рыбной муки открылся в Кызылординской области
Нехватка врачей в Акмолинской области снизилась в этом году
Карьер или парк?
Судьба языка – судьба страны
Нет границ для творчества
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Поймаем энергию ветра
Большой потенциал
ТРУДности трудоустройства
В мире мудрых слов
Мотивация для учителей
Под прикрытием
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Женское дело
Как сберечь «золотую» курицу?
Большая радость для малых сел
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Министра обороны Китая сняли с должности
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
В Астане на новом мосту Тауелсиздик приступили к испытаниям
Коронавирус: проблемы, поиски, решения
Высокая оценка
Было тяжело, но мы выстояли
По труду и награда
Творчество во имя мира и согласия
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Дополнительную иммунизацию проведут из-за ситуации с корью …
Как работали столичные больницы после отключения электричес…
Двух пострадавших горняков готовят к выписке
40% коек для больных корью свободны в Актюбинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]