Ядовитое соседство: двое детей скончались после дезинфекции в Актау

Происшествия
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Ирина Логвинова, Мангистауская область

Два малыша 2021 и 2022 года рождения скончались до приезда скорой помощи, еще пятерых откачивали в реанимации

 

Фото: kazpravda.kz

В Актау после травли клопов неизвестным веществом отравилась семья соседей из семи человек.

Трагедия произошла в одной из многоэтажек города. Хозяйка квартиры на 8 этаже разложила, по ее словам, 39 таблеток, купленных на стихийном рынке в Алматы, и ушла из квартиры. Соседей о том, что проводится дезинфекция - не предупредила. Пары ядовитого вещества через вентиляцию поднялись наверх. 

«Специалисты провели замеры воздуха в квартире, в которой проводилась обработка, и в квартире, где произошло токсическое отравление. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что в обеих квартирах превышение уровня аммиака и оксида углерода. Данное содержание ядовитых газов привело к отравлению семи человек, в том числе к летальному исходу двух детей», - сказала главный эпидемиолог Актау Асима Жарылгасова.

В управлении здравоохранения с ужасом вспоминают: прибыв на вызов они увидели жуткую картину: два бездыханных тела детей (7 месяцев и 2,5 года), глава семейства без сознания, и еще четверо человек с признаками сильнейшего отравления.

Тетя погибших детей до сих пор не может прийти в себя. Рассказывает, что вечером ей позвонил племянник и сказал, что у двоих детей наблюдается рвота. Она посоветовала вызвать скорую, если в ближайшее время ситуация не изменится. Однако малыши почти сразу уснули и родители успокоились.

«После семи утра невестка позвонила, говорит, что судороги у них начались. Не успели что-то сделать, и они умерли. Соседи даже не предупредили, что травить будут», - рассказала Нурсауле Тюменова.

В настоящее время 2 члена пострадавшей семьи выписаны из больницы. На лечении остаются мать и двое несовершеннолетних детей шести и восьми лет. Похороны погибших деток состоялись вчера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 304, часть 3 «Нарушение санитарных правил с летальным исходом двух и более лиц». По данной статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

К сожалению, подобная история далеко не первая для областного центра Мангистауской области. Дезинфекция неизвестными препаратами без соблюдения норм безопасности для Актау - не редкость. Это уже 4 официально зарегистрированный и доказанный случай. Сколько было отравлений без летальных исходов и обращений в больницу - никто не считал.

Так, в 2018 году от отравления в Актау скончалась женщина и ее несовершеннолетний ребенок. В 2019 году дезинфекция соседей унесла жизнь шестилетнего мальчика. В 2021 году из-за подобной ситуации погиб 10-месячный младенец и его мать. В прошлом году от отравления скончались девочка-подросток и ее мама.

После сегодняшней трагедии количество жертв безответственных владельцев квартир  и непорядочных продавцов ядовитых веществ уже 8. И это только в одном городе. Известно, что подобные случаи происходили и в других населенных пунктах Казахстана. Так, в 2020 году от отравления погибла восьмимесячная девочка  в Шымкенте. Она была единственным ребенком в семье.

#дети #смерть #Актау #дезинфекция

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