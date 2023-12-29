Когда введут маркировку лекарств в Казахстане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вопросы введения маркировки лекарственных средств и ювелирных изделий обсуждены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова с участием представителей НПП «Атамекен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

На сегодняшний день в республике подлежат маркировке табачные изделия и обувь. Внедрение данной меры позволило обеспечить прослеживаемость товаров, эффективно выявлять нелегальную продукцию, снизить теневой оборот и повысить налоговые поступления в бюджет. В целом маркировка призвана защитить добросовестных предпринимателей и обезопасить потребителей.

Введение маркировки лекарственных средств запланировано на 1 июля 2024 года. В этой связи проводится работа по обеспечению готовности аптек, аптечных складов и частных организаций здравоохранения.

Маркировку ювелирных изделий планируется внедрить также с 1 июля 2024 года. Соответствующий пилотный проект был завершен в октябре текущего года.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил в установленном порядке ввести административную ответственность за реализацию немаркированных товаров, а также принять меры по совершенствованию механизма отбора товаров для проведения маркировки в пилотном режиме.

В целом работа в данном направлении будет продолжена. В частности, в 2024 году запланировано проведение пилотных проектов по моторным маслам, пиву и пивным напиткам. 

#Смаилов #экономика #премьер-министр #Правительство #лекарства #маркировка #ювелирные изделия

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