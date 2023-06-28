Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно

В государственных аптеках поликлиник (всего таковых в Кокшетау пять) на свои просьбы льготники зачастую получают ответ: «Этих лекарств нет. Ждите!» Ждать пожилые люди не могут, поэтому отправляются в частные аптеки, где вынужденно покупают необходимый препарат. Председатель городского совета ветеранов Шияп Алиев считает, что право пожилых людей на льготное обеспечение лекарственными средствами таким образом ущемляется.

– Считаю, что система обеспечения пожилых людей, и не только, бесплатными препаратами выст­роена неправильно. К примеру, человеку положено определенное количество лекарств, названия которых есть в общей базе данных. Нельзя ли сделать так, чтобы он мог идти в любую аптеку, приобрести на свои деньги нужные медикаменты, принести в центр выдачи лекарств чеки, рецепты, и ему возместили бы потраченные средства? На мой взгляд, так называемые бесплатные аптеки в городских поликлиниках нужно закрывать как не оправдывающее себя предприятие. Понимаю, существует нормативная правовая база, но в нее наверняка можно внести изменения, – отметил Шияп Алиев.

По словам заместителя управления здравоохранения Токтара Конурбаева, они работают в рамках существующего законодательства. ТОО «СК-Фармация» приобретает медикаменты в больших объемах и по минимальной цене, в частной аптеке тот же препарат стоит в два-три раза дороже.

– Государство не может возмещать средства, потраченные пенсионерами в частных аптеках, обогащая тем самым предпринимателей. Возможно, было бы лучше, если ТОО «СК-Фармация», создав свою сеть аптек, реализовывало препараты льготникам через них, но опять же все должно осуществляться в рамках нормативно-правового поля. Вопрос сис­темный, он должен решаться на уровне республики, – подчерк­нул Токтар Конурбаев.

Он сообщил, что в Кокшетау проживают 28 250 пожилых людей. Областной бюджет здравоохранения составляет от 65 до 72 млрд, и порядка 11 млрд тенге уходит на амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов. Собираются заявки, исходя из потребностей, они отправляются в областной филиал ТОО «СК-Фармация», затем в республиканский.

– Мы зависим от них, они, как монополисты, закупили препараты, привезли нам – мы вас обеспечили. Порой возникают проблемы с логистикой, доставкой, хранением, некоторые лекарства нужно во­зить только при низкой температуре. Препараты, как известно, приобретаются по Закону «О государственных закупках», то есть по самой низкой цене, – сказал он.

Между тем охват бесплатным обеспечением лекарственными средствами пенсионеров за первый квартал 2023 года составил лишь 87,1%.

Ветеран медицины, почетный житель Кокшетау Болат Жанадилов обратил внимание чиновника на другой аспект проблемы:

– Получив рецепт, идешь в бесплатную аптеку другой городской поликлиники. На месте узнаешь: нужного препарата нет. Нельзя ли организовать определенный день для получения рецепта, установить связь городских поликлиник с бесплатной аптекой, чтобы знали ветераны о наличии или отсутствии нужных им лекарств и не ехали напрасно из разных концов города? Есть ведь единая база, где все это должно отражаться.

По словам заместителя главного врача Кокшетауской городской поликлиники Рысты Сыздык, кабинет оказания аптечной помощи у них имеется. Отражается и наличие препаратов в общей базе, единственная проблема – их не всегда хватает. Ежегодно заявка, согласно директиве НАО «Фонд социального медицинского страхования», составляется на весь год почему-то в августе, поэтому в ней не учитываются те люди, кого внесли в льготный список позже. Потом приходится собирать заявки дополнительно. А в этом году заявку срочно запросили из ФОМС в июне…

В Кокшетауской городской поликлинике получают бесплатно препараты более 16 тыс. человек, поэтому все медикаменты расходятся буквально за неделю. К тому же на 2023 год сумма в заявке указана меньше на 30% из-за недофинансирования ФОМС, и только в конце апреля начали завозить недостающие препараты.

Говорили ветераны и об очередях к узким специалистам, устаревшем оборудовании в офтальмологическом отделении областной многопрофильной больницы. Конечно, они понимают, что медикам сегодня приходится работать в очень сложных условиях. Так, в области не хватает 255 врачей, поэтому, по словам Токтара Конурбаева, управление здравоохранения обратилось с предложением к депутатам областного маслихата поднять сумму подъемного пособия для врачей до 5 млн тенге.

Ветераны ценят и уважают самоотверженный труд медиков, но и молчать о проблемах, волнующих их самих, не могут. При всех достижениях местного здравоохранения остаются вопросы, которые нужно и обсуждать, и решать системно.