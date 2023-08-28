Количество грантов на подготовку в резидентуре увеличено на 70% в Казахстане

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана сообщил, что в течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Так, в 2023 году количество грантов увеличено на 70% – с 1 500 до 2 500.
Специалисты будут подготовлены по 47 направлениям послевузовского медицинского образования, из них основные:
- Акушерство и гинекология – 214
- Анестезиология и реаниматология – 200
- Неонатология – 119
- Терапия – 115
- Общая хирургия – 98
- Неврология – 92
- Психиатрия – 88
- Оториноларингология – 83
- Кардиология – 78
- Офтальмология – 66
- Инфекционные болезни – 63
- Травматология-ортопедия – 62
- Эндокринология – 55
- Остальные – 1 167