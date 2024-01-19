Количество претендентов на госслужбу резко возросло - АГДС

Новый алгоритм отбора на государственную службу был апробирован в прошлом году в 6-ти государственных органах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АГДС.

Фото: АГДС

Это Агентство по делам государственной службы, министерство транспорта, министерство промышленности и строительства, министерство торговли и интеграции, акиматы Акмолинской области и города Шымкента.

Для этого в прошлом году агентством проведены работы по модернизации интегрированной информационной системы «е-Qyzmet» путем полной цифровизации отбора.

«На внешнем портале разработан новый алгоритм отбора на государственную службу, а также пересмотрен формат конкурсной процедуры. Благодаря новому формату кандидаты смогли участвовать в конкурсе на всех этапах в любое время и из любой точки мира, за исключением собеседований, проводимых в заранее установленное время. В 1246 конкурсах, проведенных в государственных органах, где был запущен пилот, приняли участие 5815 кандидатов, из них 652 были признаны победителями», - говорится в сообщении.



По словам председателя АГДС Дархана Жазыкбая, количество участников в конкурсах по новой системе увеличилось в 2,7 раза (4,6 человека) в сравнении с показателем отбора по старой системе (1,7 человека). Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что интерес граждан к государственной службе в рамках нового проекта возрос. В этом году планируется поэтапное масштабирование новой системы отбора во всех государственных органах.

Также на коллегии глава АДГС рассказал о мерах по дальнейшей цифровизации кадровых процессов, как важного инструмента избавления от бюрократии.

Отмечено, что в «е-Qyzmet» проведена интеграция со всеми важными информационными системами. В результате автоматизированы процессы получения информации о кандидате из других информационных систем, проверка наличия у него судимостей или причастности к другим нарушениям, проверка соответствия квалификационным требованиям. Это освобождает кандидатов на государственную службу от сбора ненужных документов.

При этом обновлены 24 модуля системы «е-Qyzmet», в том числе «Дисциплинарный контроль», «Оценка», «Командировки», «Обучение». В систему внесена полная информация обо всех госорганах и разработана ее мобильная версия. В настоящее время число пользователей системы составляет порядка 88 тысяч государственных служащих.