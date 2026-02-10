Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 745, из них 6 020 по индивидуальным домам и 21 725 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с декабрем 2025 года (53 128 сделок) количество сделок уменьшилось на 47,8%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПиР

Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (5 375 – 19,4%) и Алматы (5 191 – 18,7%), а также Карагандинская область (2 241 – 8,1%). Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Ұлытау – 283 сделки (1%).



По сравнению с декабрем 2025 г. в январе 2026 г. спад количества сделок зафиксирован во всех регионах страны. Наибольшее снижение наблюдалось в Павлодарской области (-68,1%), области Абай (-64%) и Северо-Казахстанской области (-57,3%).



Количество сделок по жилью в многоквартирных домах по сравнению с декабрем 2025 года уменьшилось на 47,2% (на 19 452 сделки). Всего в январе 2026 года по квартирам было совершено 21 725 сделок, что составляет 78,3% от общего числа сделок. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (24,3%), Алматы (21,9%), а также Карагандинскую область (8,8%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в январе 2026 года по ним зарегистрировано 8 247 сделок.



По индивидуальным домам количество сделок за месяц уменьшилось на 49,6% (на 5 931 сделку) и составило 6 020 сделок. Спад отмечен во всех регионах страны. Наибольшее снижение зафиксировано в области Абай (-65,7%), Актюбинской (-63,8%) и Западно-Казахстанской (-60,6%) областях.



По сравнению с январем 2025 года количество сделок в январе 2026 года уменьшилось на 10,3% (январь 2025 года – 30 917 сделок). При этом наибольший рост количества сделок был отмечен в городе Шымкент (+32,2%), наибольшее снижение – в Западно-Казахстанской области (-32,4%).