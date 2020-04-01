Коронавирус
Количество заболевших коронавирусом казахстанцев снова увеличилось
Айдана Демесинова
Количество заболевших коронавирусом казахстанцев увеличилось до 369 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.    

"Зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области. Всего в стране подтверждено 369 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 184, Алматы – 84, Кызылординской области – 24, Атырауской области – 16, Карагандинской области – 14, Акмолинской области – 16, Алматинской области – 8, Жамбылской области – 3, Актюбинской области – 3, СКО – 3, Шымкенте – 3, ВКО – 2, ЗКО – 2, Туркестанской области – 5, Павлодарской области – 1, Мангистауской области – 1", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о третьей смерти от коронавируса в Казахстане.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Так, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

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