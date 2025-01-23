Количество жертв пожара в курортном отеле Турции возросло до 79

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Ранее сообщалось о 66 погибших

Фото: REUTERS / Murad Sezer

Как проинформировало агентство Anadolu со ссылкой на генпрокуратуру провинции, количество жертв пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу возросло до 79, передает Kazpravda.kz

Увеличилось также число задержанных - арестованы 11 человек. Среди них — владелец гостиницы, замдиректора пожарной службы Болу и заместитель мэра провинции.

Ранее сообщалось о 66 погибших.

Пожар возник в отеле Grand Kartal в ночь на вторник, 21 января. В момент возгорания там находились 238 постояльцев. Многие из них пытались спастись из горящей гостиницы, сделав узлы из простыней.

Пожарные прибыли на место примерно через 40-45 минут и приступили к тушению. Но, поскольку здание было деревянным, пламя быстро охватило весь отель.

В Турции был объявлен национальный траур. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турецкой Республики.

#Турция #жертвы #пожар #курорт #Карталкая

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