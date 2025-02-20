Колледж гордится выпускниками

Кузница кадров

О богатой истории и подготовке кадров в организации профессионально-технического образования Казалинского района поведала временно исполняю­щая обязанности директора колледжа Анар Ахметова.

– Наше учебное заведение было открыто 1 октября 1929 года как ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества при Казалинском паровозном депо, – начала она свой рассказ. – В годы индустриализации страны она готовила машинистов, кочегаров, ремонтников паровозов, осмотрщиков вагонов, кузнецов и плотников для железнодорожной отрасли. С момента основания колледж выпустил свыше 35 тысяч специалистов, разлетевшихся по всему миру и впоследствии ставших видными профессионалами и даже героя­ми своего времени. К примеру, выпускник 1939 года Яков Михайлюк, выучившись на машинис­та паровоза, во время Великой Отечественной войны пересел из локомотива за штурвал самолета-истребителя. Казалинец за сбитые десятки вражеских самолетов в воздушных боях под Курском и Орлом был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 1940 году ФЗУ под крылом государственной системы плановой подготовки квалифицированной рабочей силы была преобразована в железнодорожное училище № 3 при Казалинском депо, которое готовило специалистов для железной дороги Оренбург – Ташкент. Училище внесло значительный вклад в подготовку кадров из местного населения, а в суровые годы Великой Отечественной войны отправляло своих специалистов на фронт и в прифронтовые регионы. В 1945 году с порога училища группа специалистов железнодорожной отрасли была отправлена на Дальневосточный фронт.

После войны, когда на железную дорогу легло бремя восстановления народного хозяйства, училище стало готовить новые кадры – дорожников, дежурных постов, сигналистов, кондукторов. В ту пору сотни казалинских железнодорожников были удостоены звания «Почетный железнодорожник».

С 1956 года на место паровозов пришли тепловозы. В 50-х особое внимание уделялось подготовке специалистов из числа казахских девушек. Так железнодорожные узлы страны пополнялись токарями, осмотрщиками вагонов, поварами, портными. К слову, учреждение было одним из немногих железнодорожных училищ в Союзе. Поэтому в нем обучалось большое число молодежи из России, Белоруссии и Украины. Выпускников направляли на недавно созданные Целинную, Алматинскую, Западно-Казах­станскую железные дороги.

И этот вклад был отмечен: в 1977 году училище наградили Почетной грамотой комитета профессионального образования СССР, в 1985-м – присудили звание «Лауреат Всесоюзной молодежной премии». В Казахстане это звание получили всего два училища, а в СССР – 56. В 1980-х годах была укреплена база училища, построен учебный корпус на 410 мест, общежитие на 200 мест, столовая.

В разные годы менялось наз­вание учебного заведения, но профиль обучения и качество подготовки кадров в нем до сих пор остаются на высоком уровне. Отметим, что в 2008 году училище было преобразовано в профессиональный лицей, а в

2013-м – получило статус колледжа.

Повышая статус рабочих профессий

Сегодня в стенах КТТВК обу­чаются 303 студента, которым преподают 62 инженера-педагога. Юноши и девушки на базе 9–11-х классов обучаются по 16 специальностям железнодорожной отрасли, а в дипломах выпускников дополнительно записываются 42 квалификации.

Как рассказала Анар Ахметова, на основе принципа «на каждый предмет – учебный кабинет, на каждую специальность – мастерская» в колледже функционируют 36 учебных кабинетов с интерактивными досками, а также 150-местный культурный центр, по 12 кабинетов специальных дисциплин и общеобразовательных предметов, 6 мастерских, 4 лаборатории и 3 полигона. Работа по модернизации материально-технической учебной базы будет продолжена.

– В колледже студентов готовят по дуальной системе обучения, которая запущена с 2016 года, – продолжает Анар Ахметова. – Ее эффективность в том, что студенты получают теоретические знания на учебной базе, совмещая практику с производством. В период работы студент заключает трудовой договор и ему присваи­вают соответствующий разряд. Важно, что срок учебы засчитывается в трудовой стаж.

Анар Ахметова отметила, что в единой Национальной базе данных регистрируется занятость выпускников колледжа. Так, в 2024 году 91,2% из их числа трудоуст­роилось или поступило в вуз. Кстати, в числе социальных парт­неров колледжа – Казалинский локомотиворемонтный завод, Казалинское вагоноремонтное депо ТОО «Қамқор Вагон», Кызылординская дистанция сигнализации и связи, Укрупненная Казалинская дистанция пути и другие.

Рассказывая о планах, педагог отметила, что сейчас идет работа по проекту «Жас маман». В колледже по трем квалификациям одной специальности оборудованы модернизированные кабинеты, цеха и лаборатории. В процессе обучения современные пособия, новое оснащение и инвентарь способствуют быстрому развитию мышления студентов.

– В Год рабочих профессий в центре внимания – реализация плана «7 направлений – 70 шагов», – делится Анар Ахметова. – Это разработка Атласа новых профессий, реализация Концепции развития профориен­тационной работы, трансформация ТиПО, подготовка квалифицированных специалистов, создание качественных рабочих мест, защита прав специалистов и повышение имиджа рабочих профессий. Эти шаги направлены на усиление престижа человека труда, привлечение молодежи в рабочие отрасли, совершенствование обу­чения и подготовку кадров по востребованным на рынке труда специальностям.

Учиться нужно всю жизнь!

В ходе беседы я спросил у Анар Ахметовой, что сподвигло ее выбрать неженскую профессию железнодорожника? Оказалось, вся ее жизнь так или иначе связана с железной дорогой.

Уроженка Казалинского района после окончания школы пос­тупила в Актобе на факультет «Управление движением» Казахской академии транспорта и коммуникаций, который наз­ван в честь первого казахского профессионального инженера железной дороги Мухамеджана Тынышбаева.

– Пойдя по стопам родителей, я стала инженером-педагогом, – говорит она. – Мой отец Барлык Ахметов – из династии железнодорожников, работал инженером на стальной магистрали, а мама Медине-Мунавара Ыскак – учитель, она из династии педагогов. Супруг – выпускник нашего колледжа. Пока неизвестно, какую профессию выберут дети. Старший сын Бауыржан учится в университете, младшие – Мадияр, Абильмансур и Куралай – еще школе. Но важно то, что я им повторяю слова моего отца, который всегда говорил: «Человек всю жизнь должен учиться! Никогда не говори, что все знаешь!»

В 2006 году Анар Ахметову с производства пригласили в колледж преподавать специаль­ные дисциплины. Теперь она – известный педагог. Признание пришло после ее участия в науч­ных проектах и конкурсах. Анар Ахметова побеждала на областных конкурсах «Учитель – детский садовник», «Жасыл ел – зеленая экономика» и четырежды – «Лучший преподаватель специальных дисциплин». Не раз лучшими на конкурсах профессионально-технического образования «Трудовой форум» и «Молодой изобретатель» становились ее ученики.

А в 2017 году наша героиня разработала прибор управления солнечной энергией и выиграла республиканский конкурс «Лучший измерительный инструмент», проведенный в рамках ЭКСПО в Астане. Ее труд был отмечен знаком «Жас ғалым», а научная статья на трех языках опубликована в энциклопедии. Также ее признали «Лучшим экспертом» в Комитете по обеспечению качества в сфере образования при Министерстве прос­вещения. Как учитель-эксперт независимого аккредитационного центра, педагог приняла участие в проверках реализации учебных программ 130 колледжей страны.

Анар Ахметова – автор четырех справочников, которые сегодня широко используются на производстве. В 2021 году она вошла в топ-100 учителей Казахстана. За вклад в развитие профтехобразования она отмечена благодарственными письмами Национальной Академии образования им. И. Алтынсарина, Министерства образования и науки, а позже и просвещения. А в прошлом году из рук главы профильного ведомства Гани Бейсембаева она получила почетный диплом «Отличник технико-профессионального образования». Представители учреждений социального парт­нерства на железной дороге награ­дили ее нагрудным знаком «За добросовестный труд».

– Я бесконечно люблю свою профессию и получаю удовольствие от того, что обучаю студентов тонкостям железнодорожной отрасли, погружаю их в профессию и показываю им дорогу в будущее. Счастлива, что продолжаю дело своих учителей, и буду рада, если среди моих учеников найдутся такие же последователи. Как отмечает Президент Касым-Жомарт Токаев: «Трудолюбивые граждане, настоящие профессионалы своего дела должны быть самыми уважаемыми людьми в стране. Именно такие граждане укрепляют наше государство». Колледж гордится своими выпускниками. Они выросли в профессионалов и совершенствовались как во времена Второй мировой войны, так и сегодня, в мирное время, активно участвуя в развитии железнодорожной отрасли во всех уголках страны, – резюмировала беседу Анар Ахметова.