️Колледжи Казахстана получили право предоставлять в аренду спортзалы

Ранее такая возможность была предусмотрена только для школ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

️Колледжи Казахстана получили право предоставлять в аренду физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты в свободное от образовательного процесса время, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Соответствующие изменения внесены в Закон "Об образовании" в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования социального законодательства».

" Ранее такая возможность была предусмотрена только для общеобразовательных школ. Теперь спортивные залы, бассейны, стадионы и другие спортивные объекты колледжей смогут использоваться жителями населенных пунктов после завершения учебных занятий. Доходы от аренды колледжи смогут направлять на содержание и ремонт спортивных сооружений, приобретение современного спортивного инвентаря и оборудования, а также развитие материально-технической базы", - говорится в сообщении.

Это позволит поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии и расширит возможности колледжей по развитию образовательной деятельности.