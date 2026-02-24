Коллективу КТЖ разъяснили ключевые положения новой Конституции

Конституционная реформа
149

В центральном аппарате АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялась встреча руководства компании и трудового коллектива с членами столичного штаба Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», депутатами Парламента и общественными деятелями, сообщает Kazpravda.kz

Благодаря средствам видеоконференцсвязи в мероприятии в режиме онлайн также приняли участие представители всех регионов, филиалов и структурных подразделений КТЖ.

В мероприятии приняли участие руководитель штаба коалиции по городу Астана Ерлан Каналимов, исполнительный секретарь Астанинского городского филиала партии AMANAT и заместитель руководителя штаба коалиции Мухаммед Болысбек, депутат Сената Андрей Лукин, депутат Мажилиса Снежанна Имашева, главный консультант Аппарата Сената Диас Кожаев, общественный активист Еркебұлан Кулбасов и руководитель штаба коалиции по району Есиль Санира Жусупова.

Основной целью встречи стало разъяснение ключевых положений обновленной Конституции и обсуждение значимости предстоящего республиканского референдума.

Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов подчеркнул, что предстоящий 15 марта республиканский референдум станет историческим выбором вектора развития страны, который обеспечит стабильность и усиление социальных гарантий для каждого работника стальной магистрали.

Участники встречи подробно остановились на сути предлагаемых поправок, направленных на построение справедливого и прогрессивного общества, а также на укрепление демократических институтов в стране.

Спикеры отметили, что конституционная реформа является важным шагом в политической модернизации Казахстана и требует осознанного участия каждого гражданина. В ходе беседы железнодорожники получили исчерпывающую информацию о том, как изменения в Основном законе отразятся на социальной защите граждан и правовой системе государства.

#КТЖ #конституция

