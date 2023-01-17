Команда казахстанца совершила мегарывок на 53 строчки в мировом рейтинге по CS:GO

Коллектив в конце декабря занимал 140-е место, а сейчас поднялся на 87-ю строчку.

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Команда Aurora, за которую играет казахстанец Виктор Lack1 Болдырев, за первые дни 2023 года вошла в топ-100 мирового рейтинга по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Коллектив в конце декабря занимал 140-е место, а сейчас поднялся на 87-ю строчку. За указанный период он одержал 3 победы, добившись в общей сложности прогресса на 53 позиции.

Неплохо прогрессирует и легендарная команда AVANGAR, за которую играют казахстанцы Айдос kade0 Хайржан, Кайсар ICY Файзнуров, Алихан w1nt3r Копжанов, Аман ice Сейткалиев и Жандарбек sorrow Мамырбек. Сейчас они на 64-й строчке и постепенно приближаются к топ-50.

Тем временем команда Алексея Qikert Голубева Outsiders занимает пятое место, тогда как Cloud9 Абая Hobbit Хасенова - на восьмой позиции.

Тройку лидеров рейтинга открывает Liquid. На второй строчке G2, а первое место у Heroic.