Команда конников Астаны победила на скачках «Ұлы дала жорығы»

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве завершился пятидневный марафон-байга «Ұлы дала жорығы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В масштабном этно-спортивном мероприятии приняли участие команды конников из 13 регионов Казахстана, а также из Венгрии, Ирана, Кыргызстана, Татарстана (РФ) и ЮАР. Маршрут общей протяженностью 500 км был разделен на 5 этапов каждый по 100 км.

По итогам всех пяти этапов победителями признаны шабандозы из Астаны, выступившие на племенных лошадях костанайской породы. Второе место заняли конники из команды «Кыргызстан-1», тройку призеров замкнули спортсмены из области Улытау. На четвертом и пятом местах финишировали представители Мангистауской и Алматинской областей.

К слову, 12 из 19 команд-участниц выбыли из борьбы на разных этапах турнира. До финиша добрались лишь 7 сборных.

По решению федерации JORYQ, команда-победитель получит Гран-при в размере 100 тыс. долларов. За второе и третье места предусмотрены призы в размере 60 и 40 тыс. долларов.

Церемония закрытия марафона-байги «Ұлы дала жорығы» состоится в центральном городском парке Конаева.

 

 

#Алматы #байга #Конаев

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