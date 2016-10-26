Команда ВКО победила в футбольном первенстве "Жас Кыран"
Талгат Исенов
В Байконуре (Кызылординская область) завершилось республиканское первенство по футболу "Жас Кыран" среди юношей 2000 г.р., передает Kazpravda.kz.
Коллективы были разбиты на две подгруппы, по 5 команд в каждой. В группе А сыграли сборные Кызылординской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областей. Во второй пятерке соревновались коллективы Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областей и Байконура.
В финал вышли команды ВКО и СКО. Основное время встречи закончилось вничью (0:0), а в послематчевой серии пенальти точнее оказались восточно-казахстанцы.
Итоговая таблица турнира выглядит следующим образом: 1. ВКО, 2. СКО, 3. Актюбинская область, 4. Кызылординская область, 5. Мангистауская область, 6. Байконур, 7. Костанайская область, 8. Акмолинская область, 9. Жамбылская область, 10. ЮКО.
Лучшими игроками в номинациях стали: Рахат Мавлекеев (вратарь, ВКО), Ринат Сарсембаев (защитник, Байконур), Серик Еркебулан (полузащитник, Кызылординская область), Султан Баймагамбетов (форвард, СКО). Лучшим игроком турнира был признан Илья Смолкин (Актюбинская область).
"Условия для проведения игры здесь были очень хорошие, отличного качества поле. Впереди у нас огромные планы, и мы надеемся, что данный турнир станет первым из серии соревнований республиканского и международного уровня", – заявил директор КЛДЮФ "Жас Кыран" Булат Есмагамбетов.
Как отметил заслуженный тренер РК по футболу Валерий Малыгин, игроки команд-участниц показали хорошую выучку: "Я думаю, что это поколение даст казахстанскому футболу много личностей. Мы увидели ребят из аулов, районов. Для этого вот и существует наша лига "Жас Кыран", которая призвана открывать новые имена и давать путь во взрослый футбол".
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