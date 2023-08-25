Комендант общежития, оставившая студентов с кредитами на 24 млн тенге, осуждена в Талдыкоргане

В Талдыкоргане комендант общежития, оформлявшая кредиты на студентов, получила 4 года ограничения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.
С. оказалась на подсудимых за неоднократное мошенничество (пункт 4 части 3 уголовной статьи 190).
Комендант общежития при вузе с 2021 по 2022 год входила в доверие студентов и сотрудников общежития и оформляла через интернет-банкинг товарные и денежные кредиты. В целом ущерб 16 потерпевшим превысил 24 млн тенге.
Так, в октябре 2021 года подсудимая, пользуясь доверием потерпевшего Д., попросила якобы в рабочем порядке его документы.
Затем С. тайно оформила в микрофинансовой организации товарный кредит почти на 600 тысяч тенге, продала товар, а деньги растратила.
Позже женщина попросила Д. взять кредит в МФО, пообещав полностью погасить долг. Так она получила еще почти 560 тысяч тенге.
Не ограничиваясь этим, обвиняемая тайно оформила кредиты на Д. в различных микрофинансовых организациях. Ущерб потерпевшему составил более 2 млн тенге.
Кроме того, С. обманула 15 студентов и сотрудников общежития по аналогичным ситуациям и под разными предлогами. Они понесли убытки свыше 22 млн тенге.
Подсудимая признала вину, искренне раскаялась и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Потерпевшие простили С. и также просили не лишать ее свободы.
Суд признал С. виновной в мошенничестве и назначил ограничение свободы на 4 года с пробационным контролем.
Приговор суда не вступил в силу.