Комендант общежития, оставившая студентов с кредитами на 24 млн тенге, осуждена в Талдыкоргане

В Талдыкоргане комендант общежития, оформлявшая кредиты на студентов, получила 4 года ограничения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

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С. оказалась на подсудимых за неоднократное мошенничество (пункт 4 части 3 уголовной статьи 190).

Комендант общежития при вузе с 2021 по 2022 год входила в доверие студентов и сотрудников общежития и оформляла через интернет-банкинг товарные и денежные кредиты. В целом ущерб 16 потерпевшим превысил 24 млн тенге.

Так, в октябре 2021 года подсудимая, пользуясь доверием потерпевшего Д., попросила якобы в рабочем порядке его документы.

Затем С. тайно оформила в микрофинансовой организации товарный кредит почти на 600 тысяч тенге, продала товар, а деньги растратила.

Позже женщина попросила Д. взять кредит в МФО, пообещав полностью погасить долг. Так она получила еще почти 560 тысяч тенге.

Не ограничиваясь этим, обвиняемая тайно оформила кредиты на Д. в различных микрофинансовых организациях. Ущерб потерпевшему составил более 2 млн тенге.

Кроме того, С. обманула 15 студентов и сотрудников общежития по аналогичным ситуациям и под разными предлогами. Они понесли убытки свыше 22 млн тенге.

Подсудимая признала вину, искренне раскаялась и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Потерпевшие простили С. и также просили не лишать ее свободы.

Суд признал С. виновной в мошенничестве и назначил ограничение свободы на 4 года с пробационным контролем.

Приговор суда не вступил в силу.